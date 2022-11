Neil Gaiman anuncia más episodios de ‘The Sandman’

Luego de que a finales de agosto surgió una de las mejores adaptaciones de comics, The Sandman, basado en la obra homónima de Neil Gaiman, ahora un tuit del escritor confirma que existirá una nueva temporada.

RUMORES DE CANCELACIÓN

Previo a esta confirmación, durante las últimas horas habían estado circulando una serie de noticias que afirmaban que Netflix había cancelado la serie de The Sandman después de una temporada, algo que Neil Gaiman, creador del cómic y productor de la adaptación salió a desmentir.

Lo anterior ocurrió mediante Twitter, luego de que Discussing Film compartiera un tuit donde afirmaba que la adaptación había sido cancelada, por lo que un usuario etiquetó a Neil para saber cómo había sido el proceso y si había posibilidad de llevarla a otra cadena como Prime para la segunda temporada.

BUENA ACEPTACIÓN TUVO LA OBRA DE GAIMAN EN NETFLIX

“Millones y millones de personas han recibido, visto y amado The Sandman en Netflix, desde fanáticos establecidos de Sandman hasta personas que simplemente tenían curiosidad y luego se obsesionaron con el Señor de los Sueños, su familia y sus tejemanejes”, dijo Gaiman en una declaración. “Me da un placer increíble decir que, trabajando con Netflix y Warner Bros., Allan Heinberg, David Goyer y yo, daremos vida a más historias de The Sandman”.

The Sandman es desarrollado y producido por Gaiman (quien creó esta iteración del personaje en su versión original de DC Comics), Heinberg y Goyer. Junto a Sturridge y Christie, la serie está protagonizada por Boyd Holbrook, Patton Oswalt, Vivienne Acheampong, Charles Dance, Jenna Coleman, David Thewlis, Stephen Fry, Kirby Howell-Baptiste, Mason Alexander Park, Donna Preston, Vanesu Samunyai (anteriormente conocido como Kyo Ra) , John Cameron Mitchell, Asim Chaudhry, Sanjeev Bhaskar, Joely Richardson, Niamh Walsh, Sandra James-Young y Razane Jammal.