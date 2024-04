¿Wendy Guevara se unirá a LCDLF Colombia? La influencer desmiente rumores sobre su participación

¿CÓMO SERÁ LA PARTICIPACIÓN DE WENDY GUEVARA EN LA CASA DE LOS FAMOSOS COLOMBIA?

La influencer mexicana no solo confirmó su presencia en el reality show colombiano, sino que también reveló que se tratará de una participación especial que durará aproximadamente dos días. Aunque no brindó más detalles sobre su papel específico en el programa, dejó entrever que no se unirá a la competencia regular.

A medida que se propagó la noticia de su participación, los usuarios de redes sociales en Colombia expresaron su entusiasmo por ver a Wendy Guevara en la pantalla televisiva de su país. Algunos incluso especularon sobre la fecha exacta de su ingreso, fijando expectativas para el martes 16 de abril.