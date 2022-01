When We Were Young Festival y 2000’s Pop Tour, los conciertos que le apuestan a la nostalgia ‘emo’

¿Moda o cultura? En los 2000, los emo eran considerados una tribu urbana formada principalmente de jóvenes que se cubrían la mitad del rostro con un mechón de cabello, se vestían de negro con prendas ajustadas, maquillaban sus ojos, y escuchaban música melancólica y triste. Actualmente, aquella generación de adolescentes ya son adultos con familias y responsabilidades, sin embargo, en el año de la nostalgia, nunca está de más recordar a aquellos grupos que los formaron a través de dos eventos musicales únicos en su tipo.

Hace un par de días, se anunció la llegada del festival When We Were Young, el cual promete revivir a queridas agrupaciones y músicos como My Chemical Romance, Bring Me the Horizon, AFI, Avril Lavigne, A Day to Remember, Boys Like Girls, The All American Rejects, 3OH!3, Paramore, The Used, Jimmy Eat World, entre otras. Todos ellos grupos que dominaron el gusto de los jóvenes en gran parte de la década de los 2000.