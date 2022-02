Whoopi Goldberg pide perdón por sus comentarios sobre el Holocausto

Goldberg hizo este comentario en el programa matutino “The View” el lunes. Su disculpa apareció en un tuit horas después.

“En el programa de hoy dije que el Holocausto ‘no es un hecho racial sino de la inhumanidad del hombre para con el hombre’. Como dijo Jonathan Greenblatt de la Anti-Defamation League, ‘El Holocausto fue la aniquilación sistemática del pueblo judío por los nazis, que los consideraban una raza inferior’. Reconozco mi error”, Explicó Goldberg. “El pueblo judío de todo el mundo siempre ha tenido mi apoyo y eso jamás vacilará. Lamento haber causado dolor. Escrito con mis más sinceras disculpas, Whoopi Goldberg”, añadió.

En programa de “The View” se estaba debatiendo sobre la prohibición de “Maus”, una novela gráfica sobre los campos de exterminio nazis durante la Segunda Guerra Mundial, por la junta escolar en Tennessee que apoyó sus razones por las escenas de desnudez y el uso de palabrotas. El libro ha ganado un Premio Pulitzer.

Fue entonces que Goldberg dijo: “Me sorprende que les haya incomodado la desnudez, el hecho de que hubo algo de desnudez. Quiero decir, trata sobre el Holocausto, la matanza de 6 millones de personas, ¿eso no les molestó? Digamos la verdad sobre esto. El Holocausto no es un hecho racial. No, no es racial”.