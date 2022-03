¿Will Smith podría perder su Oscar? Chris Rock se niega a presentar cargos mientras que la Academia inicia investigación

Después del lamentable incidente que se vivió en la entrega 94 de los Premios Oscar entre el actor Will Smith y el comediante Chris Rock, el Departamento de Policía de Los Ángeles aseguro que Rock se negó a presentar cargos en contra de Will Smith después de que el actor le dio una cachetada por hacer chistes a costa de su esposa, Jada Pinkett-Smith. Por lo que el incidente no se investigará ni se presentarán posibles cargos contra Smith.

“Las entidades de investigación de LAPD están al tanto de un incidente entre dos personas durante la transmisión de los Premios de la Academia”, dijo el departamento en un comunicado. “El incidente involucró a un individuo golpeando a otro”, continúa el mensaje. “La persona involucrada se ha negado a presentar un informe policial. Si la parte involucrada desea un informe policial en una fecha posterior, la policía estará disponible para completar un informe de investigación”, puntualizó la policía. Recordemos que Will Smith le metió tremenda cachetada al comediante Chris Rock por decir un chiste sobre su esposa, Jada Pinkett-Smith. “Jada, te amo, G.I. Jane 2, no puedo esperar por verla”, le dijo Rock a la también actriz en referencia a su cabeza rapada y al personaje que interpretó Demi Moore en la película de 1997, “Hasta el límite”, donde el personaje principal se rapó para entrar al ejército. Sin embargo, la calvicie de Jada no es una elección estética, sino que se debe a que desde hace algunos años padece alopecia debido a una enfermedad autoinmune.

Hasta el momento, los representantes de Chris Rock no han hecho ningún comentario, pero la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, organización detrás de los Oscar, envió un comunicado en donde condenó la violencia. “La Academia no aprueba la violencia de ninguna forma. Esta noche estamos encantados de celebrar a los ganadores de la edición 94 de los Premios de la Academia, que merecen este momento de reconocimiento por parte de sus compañeros y amantes del cine de todo el mundo”, mencionaron. Sin embargo, hay rumores sobre que la Academia podría quitarle su Oscar a Will Smith, algo que informó una fuente al New York Post. “Se le puede pedir que devuelva su premio a Mejor Actor después de la pelea”. La fuente cercana a la organización comentó que el incidente fue “básicamente un ataque. Todos estaban tan conmocionados en la habitación, era tan incómodo. Creo que Will no querría devolver su Oscar, pero quién sabe qué pasará ahora”.