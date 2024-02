¡Y se marchó! Abandona Thalí García ‘La Casa de los Famosos 4’ de Telemundo ¿Tras confesión ‘de atracción’ de Lupillo Rivera?

“No, neta Maripily, está muy guapa, muy hermosa, sí me gusta Thalí” , expresó Lupillo Rivera ante sus compañeros de cuarto cuando ya estaban por dormir”, dijo Rivera antes de dormir junto a sus compañeros.

Desde hace un par de días Thalí García estaba bajo la mirada del público y la prensa hispana en Estados Unidos y mexicana, no sólo por su manera de ser y desempeño en el reality de ‘La Casa de Los Famosos 4’ de Telemundo, sino por la cercanía, palabras y miradas con Lupillo Rivera, lo que aparentemente despertó sentimientos entre ambos.

“Está muy guapa, muy hermosa, si me gusta Thali” Lupillo Rivera🤷🏼‍♀️ #LCDLF4 pic.twitter.com/Cv50F0BRIS

“Thalí está fuera de la casa, no va a volver Thalí García ya no es parte de la ‘Casa de los Famosos’”, dijo el conductor del reality mientras algunos de sus compañeros se expresaban sorprendidos y la cámara registró a un Lupillo Rivera muy afectado y desconcertado, debido a la salida de su compañera de juego y confidente.

De acuerdo Nacho Lozano “ Habitantes, posiblemente no todos están enterados de lo que acaba de suceder. Hace minutos Thalí García salió de la casa sin autorización, tomó la decisión y con ello rompió el reglamento de La Casa de los Famosos”, dijo el periodista y conductor mexicano.

“La saco el marido porque ya había llegado muy lejos con lupillo”, escribió la usuaria Karla García en Facebook, mientras que la usuaria Vanessa Rodríguez coincidió en la razón, “por santa no fue... ¡eso es una falta d respeto a sus hijas y su esposo!”, escribió la fan en Facebook.

“Yo la verdad, no la juzgo, si me gritan que estoy perdiendo mi matrimonio y dañando a mis hijos, también me largo”, dijo en Twitter la usuaria @iselapuente_.