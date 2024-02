¡Ya habló Sonia Sahar! ‘Paren el bullying, porque no es la persona que soy’; rechaza modelo ser la amante de Peso Pluma

Las imágenes crearon gran polémica entre los fans de la pareja, sobre todo después de que la rapera diera por terminada su relación y lamentara el comportamiento de su exnovio: “ cuando no hay respeto ... yo ahí no me quedo”, escribió.

¿QUÉ DIJO SONIA SAHAR?

”Mi nombre es Sahar, soy influencer de Los Ángeles y quería venir a hablar de lo que está pasando, porque esto se está saliendo de proporción”, dijo la modelo en inglés, ya que el español no es su idioma, y aunque lo entiende no lo habla.

Sahar reconoció que conoce al mexicano, pero únicamente como artista debido precisamente al éxito y fama que ha tenido por los corridos tumbados.

Y dijo que no estaba al tanto ni de su vida personal y mucho menos de la amorosa: “Sí, se quién es Peso Pluma; pero no sé español, no estoy enterada de las noticias en español. No sé de su vida personal ni de su relación actual”, agregó.