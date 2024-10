¡Ya en cines! ‘El Reino de Dios’ toca temas de la infancia, Dios y la vida rural: Claudia Saint-Luce

“Surgió en un momento complicado laboralmente, estaba la pandemia en 2020 y yo no confiaba tanto en mi trabajo ; pero me animé a hacerla porque yo básicamente estaba un poco enojada con Dios por desgracias que estaban sucediendo a mi alrededor , entonces me lanzo con esta idea”, explica la laureada cineasta.

Los retos fueron hacerla sin presupuesto y en el menor tiempo posible, porque no podía alargarme; la hice con mi dinero, en mi pueblo y con colaboradores que quiero y admiro un montón; éramos como cinco, más mi familia, que me ayudaba en asuntos de producción, “cattering”, y demás.

Creo que cada película me ha enseñado distintas cosas. No la compararía porque creo que la comparación es lo más horrible en el mundo, pero inevitablemente lo hacemos todo el tiempo. Yo diría que esta me enseñó a volver a creer en el cine, aunque luego perdí la fe otra vez, pero por un periodo de tiempo me ayudó.