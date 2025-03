¡Ya supéralo! Acepta Adrián Marcelo que Gala Montes ‘le ganó’ en reality pero la sigue amenazando por acusarlo de violento

“¿Cuántas humillaciones digitales necesitan @GalaMontes2 @BebaCrista @Ichomexicat para entender su realidad?. No han hecho más que cavar un pozo en el que siguen hundiéndose. Yo no tengo intenciones de continuar con esta pelea estúpida, pero si siguen DIFAMANDO, voy a seguir ejerciendo mi derecho de réplica. Así de fácil”, escribió el exconductor de Multimedios a sus más de 800 mil seguidores en Twitter.

La segunda emisión de ‘La Casa de los Famosos México’ concluyó el pasado 29 de septiembre de 2024 y las cosas parece que no han avanzado para el desertor del juego Adrián Marcelo , ya que en cualquier oportunidad comienza a atacar a sus excompañeros en redes sociales y ayer en pleno 8M no perdió el momento y se lanzó contra Gala Montes y su hermana, afirmando por fin que ella ganó, pero amenazándola con seguir la polémica indefinidamente,

¿QUÉ DIJO ADRIÁN MARCELO?

El psicólogo de profesión, aseguró que todo lo que pasó ante y detrás de las cámaras hizo mejor su relación con su esposa, amigos y hasta sus fans quienes respaldan cada acción que hacen. Y aseguró que ella ganó, pero dentro de la competencia, no en la vida real.

“Detente. Sana. No soy un potencial feminicida, soy simplemente un competidor de un reality que no creyó en tu estrategia de víctima y decidió jugar a desenmascararla. Acepto que no me salió, tú ganaste, eres la flamante tercer lugar y tienes una carrera musical por delante, ¿cómo por qué desperdiciar energía conmigo? ¿Qué quieres lograr?”, cuestionó el creador de contenido en Twitter.