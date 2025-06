Florinda Meza no se queda callada ante críticas por serie de Chespirito; fans la llaman ‘Panini original’

TE PUEDE INTERESAR: Celebra Día del Padre solo: Expone Sergio Mayer Mori a Natalia Subtil por negarle ver a su hija

Incluso fue apodada la “Panini original”, en alusión a figuras mediáticas acusadas de infidelidad. Ahora, Meza responde directamente a esas insinuaciones, y también a lo que considera una grave tergiversación de los hechos por parte de los propios hijos del comediante.

“No es su historia”, afirma tajante Meza en un video que difundió en Instagram. En su opinión, la serie “romantiza” pasajes de la vida de Bolaños que no ocurrieron de esa forma. Como ejemplo, criticó una escena donde el personaje inspirado en el creador de El Chavo del 8 salta una barda para entrar a Televisa y proponer su programa.

“Roberto Gómez Bolaños fue un escritor de radio, cine y televisión muy reconocido y valorado ANTES de crear al Chapulín Colorado y al Chavo del Ocho. Nunca tuvo necesidad de saltar ninguna barda como un delincuente para convencer a ningún ejecutivo”, afirmó.

Según Meza, la representación del comediante en la serie lo reduce a una figura de suerte y casualidad, cuando en realidad su trayectoria profesional estaba bien cimentada desde años antes.

“Lo dijo en miles de entrevistas, pero también en su libro biográfico. A él no le gustaba que la gente pensara que el éxito le llegó de repente, como un golpe de suerte o por un chispazo. Éxito no es igual a fama. Se hizo famoso con el Chavo, pero ya era exitoso”, subrayó.

La actriz también lamentó que los productores —Paulina y Roberto Gómez Fernández, hijos del comediante— hayan optado por un enfoque melodramático que, en su visión, desvirtúa el legado de quien fue su compañero de vida.

“La serie puede parecer romántica, porque lo pinta como un luchador muy al estilo Hollywood... Pero no es su historia. Es un cuento, puede ser bonito, incluso divertido, pero no es su biografía. A este genio le gustaría que la gente conociera su vida, la verdadera. Que lo recordaran por su legado y no por un melodrama de ficción que falsea los hechos solo para vender”, expresó.

Desde 2023, Meza había intentado detener la producción por la vía legal, sin éxito. Ahora, con la serie convertida en tendencia en plataformas y redes sociales, responde directamente a lo que considera un daño a la memoria de Gómez Bolaños y a su propia figura pública.

La polémica también ha alcanzado a otros personajes del universo de El Chavo del 8, como Carlos Villagrán, quien aparece bajo el nombre de “Marcos Barragán”. El tratamiento de su personaje, aunque menos central, ha generado comentarios sobre viejas tensiones entre miembros del elenco.

El episodio más reciente muestra a Margarita Ruiz —personaje que alude a Florinda Meza— como una joven veinteañera comprometida con Enrique Segoviano, quien termina interfiriendo en el matrimonio del protagonista.