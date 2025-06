MasterChef Celebrity México 2025... ¿quién fue el doceavo eliminado de la cocina más famosa?

“Yo no sabía cocinar nada y aquí aprendí muchísimo” , explicó al borde del llanto el youtuber del equipo ‘Los Millennial’, Rafa Polinesio , al despedirse de sus compañeros y del programa.

¿QUIÉNES SIGUEN EN LA COMPETENCIA?

Son 11 las celebridades de los cuatro equipos que aún sobrevive a la competencia; la generación ‘Las Clásicas’ es la más afectada por las eliminaciones, teniendo sólo a Ofelia Medina como concursante; mientras que la ‘Generación Casete’ va a la delantera con tres concursantes: Plutarco Haza, Andrea Noli y Bárbara Torres.

Por otro las generaciones ‘Los Millennials’ y ‘Nueva Generación’ van empatados con Dani Valle y Carlos Quirarte, además de Leslie Gallardo y Herly RG en sus equipos, respectivamente.

‘PENSÉ QUE IBA A SALIR EN EL SEGUNDO’

“Pensé que iba a salir en el segundo episodio. Me sorprendí que los chefs confiaran tanto en mí, eso me dio mucha seguridad a seguir inventando cosas y a atreverme”, explicó en una entrevista sobre su sorpresa de hacer llegado tan lejos en la competencia, expresando que no tenía experiencia en la cocina.