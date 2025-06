‘Yo no soy Tatiana’: Yeri Mua arremete contra las críticas por su nueva canción con contenido +18

TE PUEDE INTERESAR: Lo saca todo: revela Ricardo O’Farrill que consideró quitarse la vida tras sufrir brote psicótico

“No sé qué da más asco, la letra, Yeri Mua o las personas que verdaderamente le gusta su música”, se lee en uno de los comentarios que circulan ampliamente. “¿No pueden hacer música sin hablar de sexo? Decadencia”, dice otro.“Los padres han de estar muy orgullosos de la hija”, ironizó otro usuario.

Frente a los ataques, Yeri no se quedó callada. Fiel a su estilo directo y sin filtros, publicó un video en el que se deslinda de cualquier responsabilidad sobre el tipo de público que consume su contenido:

“Quiero aclarar que yo no soy Yeri Mua la que trae a los niños por detrás, esa es Tatiana. Entonces, ¿cuál es el tema que me digan ‘es que te ven niños’? ¿Acaso yo abrí las piernas, me metieron la r... y luego los parí? No, son sus hijos, así que a ustedes les toca decirles que lo que dice Yeri Mua en internet es para adultos. Yo no soy Tatiana y por eso no me he animado a ser mamá. A ustedes les toca la educación”, expresó contundente.

En el mismo video, la influencer también explicó que su forma de ser ha sido motivo de fricciones incluso dentro de su familia, pero ha decidido no renunciar a su estilo:

“Me gusta ser la oveja negra y por mucho tiempo a mi familia le costó aceptar mi manera vulgar de ser. En mi familia todos son licenciados e ingenieros. Yo vengo de una familia conservadora y rompí el esquema. Soy una persona libre de muchas cosas”.

El nuevo sencillo forma parte de la faceta musical que Yeri Mua ha ido construyendo desde su debut como cantante, con presentaciones recientes como su show en el Pepsi Center, donde demostró que más allá de la controversia, mantiene una base sólida de seguidores. Sin embargo, sus detractores siguen cuestionando el impacto de sus mensajes en el público joven, sobre todo al considerar que muchas de sus publicaciones se viralizan sin filtros en redes.

Hasta ahora, Yeri no ha ofrecido detalles sobre un posible videoclip oficial, pero continúa promocionando fragmentos del tema en sus perfiles sociales. La canción, aunque aún no ha sido lanzada por completo, ya es tendencia en TikTok por su letra y por los retos de baile asociados, lo que podría traducirse en una fuerte presencia en plataformas de streaming tras su estreno.