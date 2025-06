Lo saca todo: revela Ricardo O’Farrill que consideró quitarse la vida tras sufrir brote psicótico

TE PUEDE INTERESAR: ¡Guerra de live action! “Cómo entrenar a tu dragón” supera a “Lilo y Stitch” en taquilla

“En algún momento, me cruzó por la cabeza porque nunca lo consideré... desvivirme”, confesó O’Farrill, visiblemente conmovido.

Aunque reconoce que nunca tuvo una intención firme de quitarse la vida, aceptó que la idea sí estuvo presente durante los días más oscuros. El detonante, explicó, fue una fuerte codependencia a sustancias y una profunda incapacidad de confrontar su realidad emocional.

El actor subrayó que uno de los motivos que lo hizo resistir fue pensar en su familia. “Hay una frase de Odín Dupeyron que dice: ‘Una solución permanente para un problema temporal. Vale la pena quedarse’. En mi peor momento... me cruzaba la cabeza (la idea del suicidio) pero no tenía el valor... por el poder de esta frase y porque yo sabía todo el daño que le había hecho a mi familia y no me podía dar el lujo egoísta de hacerles más daño”, relató.

Durante la conversación, también reconoció que muchas de sus amistades se han distanciado para siempre, algo que acepta como parte de las consecuencias de sus actos. “Sé que hice un daño irreversible y entiendo que no me volverán a hablar”, admitió.

Uno de los momentos más insólitos de la entrevista ocurrió cuando O’Farrill explicó, con humor característico, las referencias que lo ayudaron a salir adelante. “En mi peor momento me senté y dije: ‘Lo que más me va a servir es este programa que se graba en todo el mundo, incluso en México, llamado Alerta Aeropuerto. Incluso en el peor momento de tu vida, nunca vas a estar peor que el guatemalteco que trae 2 kg de cocaína metidos en el cul* y acaban de agarrar frente a las cámaras’. Dije que esa iba a ser mi motivación. Y Alfredo Adame”, bromeó.

Ricardo O’Farrill ha retomado paulatinamente su trabajo como comediante, presentándose en shows pequeños y generando contenido en redes sociales. Aunque su imagen pública aún enfrenta críticas, el comediante parece más enfocado en sanar, pedir disculpas y reconstruir su carrera desde la responsabilidad personal.

En entrevistas anteriores, el humorista ya había reconocido su lucha contra el trastorno bipolar y explicó que los medicamentos psiquiátricos fueron fundamentales para estabilizarse. También ha hablado sobre cómo su salud mental fue agravada por la presión de la fama, el consumo de sustancias y una vida acelerada que no supo frenar a tiempo.

O’Farrill es parte de una nueva ola de figuras públicas mexicanas que están visibilizando los efectos reales de los trastornos mentales en la industria del entretenimiento, abordando sin filtros las consecuencias de tocar fondo y los caminos hacia la recuperación.