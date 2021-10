$!‘Yo trato de no ver mis personajes como malos o buenos’: Hugo Weaving

Mientras se crean las mejores expectativas alrededor de la cuarta versión de ‘Matrix’, podemos confirmar que Keanu Reeves no contará con el rival más peligroso del Agente Smith que lo había perseguido en las tres primeras versiones, en manos del actor Hugo Weaving. Y aprovechando que estrenó en Australia ‘Lone Wolf’, nosotros lo perseguimos a él, para averiguar las verdaderas razones de la ‘virtual’ ausencia en ‘The Matrix Resurrections’. ¿Cómo es que la nueva versión de ‘Matrix’ no lo va a volver a tener como el Agente Smith? ¿Ni siquiera lo llamaron? “En realidad Lana Wachowski estaba muy entusiasmada por volverme a tener entre los protagonistas de Matriz 4 y yo también tuve ganas porque aprecio mucho a todos los integrantes del equipo de filmación”. ¿No es verdad que tenía sus dudas de volver? “Bueno, en un principio tuve mis dudas de volver con The Matrix, después de haber filmado tres producciones, pero cuando leí el guion, enseguida acepté el ofrecimiento. El problema surgió después, cuando empezaron las negociaciones con mi representante, yo estaba haciendo una obra de teatro y tratamos de buscar fechas donde yo hubiera podido hacer los dos trabajos. Pero Lana decidió que no quería cambiar ninguna de sus fechas y no pudimos ponernos de acuerdo. Eso es lo que realmente pasó”. ¿Llegó a ver las múltiples estatuas de cera suyas que lo inmortalizaron como el Agente Smith de Matrix en el Museo VIP de los estudios de Warner Bros? “Ya había visto las reproducciones de mi cuerpo, en el estudio cuando filmamos Matrix, para las escenas que me multiplicaban en El cine. Digamos que las vi suficientemente como para no olvidarme toda la vida, pero tampoco las vi en ningún museo, porque hace tiempo que no voy tampoco a Warner. Pero ya había visto los originales”.

¿Admite al menos que aquel rol en The Matrix transformó su carrera mucho antes de ‘El Señor de los Anillos’? “Sí, en varias formas, sí. La primera versión de Matrix también había sido la primera vez que yo había salido del estilo de cine que había estado haciendo hasta ese entonces. Incluso al día de hoy, sigo filmando producciones de mucho menos presupuesto en Australia, como ‘Lone Wolf’. Y las grandes producciones que generalmente son americanas también son muy divertidas de filmar, además de permitir trabajar en una escala totalmente diferente. Pero sí, ‘The Matrix’ ciertamente fue la primera película donde tuve más exposición”. Habiendo nacido en Nigeria el 4 de Abril de 1960, con padres británicos, al cumplir un año la familia volvió a mudarse con Hugo Weaving a Gran Bretaña. Fue ahí, cuando a los 13 años tuvo su primer rol como actor de teatro en la escuela Downs School. Recién para cuando la familia volvió a mudarse a Australia, él terminó graduándose en el Instituto Nacional de Artes Dramáticos de Sidney, en 1981. Habiendo debutado como actor en televisión, trabajó con Nicole Kidman en la miniserie Bangkok Hilton, cuando ella todavía ni había llegado a Hollywood. Él tampoco era demasiado conocido en Estados Unidos, cuando solo apareció su voz detrás de la oveja de las dos versiones de ‘Babe, El Chanchito Valiente’. Pero aquel éxito en las recaudaciones le abrieron la puerta del otro lado del Pacífico, para conseguir el famoso rol del Agente Smith en las tres diferentes versiones de ‘The Matrix’. Después de haberse convertido en el rival más peligroso del personaje de Keanu Reeves, Hugo ya era lo suficientemente popular como para pasar a otra superproducción como ‘El Señor de los Anillos’ en el rol del duende Elrond. Y aunque muy pocos lo saben, también estuvo detrás de otro de los grandes personajes de ‘Transformers’ como la voz del líder de Decepticon. Con Benicio del Toro y Anthony Hopkins, también estuvo detrás del personaje John Johnston en la historia del Hombre Lobo en ‘The Wolfman’. Y entrando en el universo de Marvel, también fue el nazi Red Skull de la primera historia de ‘Captain America: First Avenger, antes de retomar el personaje de Elrond en ‘The Hobbit’, para contar el principio de la historia de ‘El Señor de los Anillos’. Bien pudo haber vuelto a ser el Agente Smith en la cuarta ‘The Matrix’, pero Hugo Weaving prefirió vivir la pandemia lejos de los aviones y más cerca de su casa, en Australia, donde ya estrenó la nueva película con otra historia de hombre lobo en ‘Lone Wolf’.

¿Después de los éxitos de ‘Matrix’, ‘El Señor de los Anillos’, ‘V for Vendetta’ con Natalie Portman o ‘Wolfman’ con Benicio del Toro y la más nueva ‘Lone Wolf’, encuentra algún punto en común entre los diferentes géneros del cine? “Hasta cierto punto yo creo que el cine de terror se parece al género de ciencia ficción. Por ejemplo, en ‘V for Vendetta’ se hablaba en el presente, aunque se refería a un mundo del futuro, donde hablaba políticamente del fascismo del control de estado. Pero el punto en común es tratar temas que nos interesan. Y todos los géneros tienen su fuerte, porque se basan en consideraciones humanas básicas como el Hombre Lobo de Werewolf plantea hasta que punto la humanidad es realmente civilizada y podemos reprimir nuestros instintos o como hacemos para controlarnos, además de hablar sobre los miedos que podemos tener en la sociedad. Y en las historias de fantasía también pueden resaltar ciertos temas que nos afectan. Si el cine no hablara sobre quienes somos ni mostrara nuestras psicologías, probablemente no nos interesaría tanto. Nos interesa nuestra propuia naturaleza y la estructura en general, en todos los géneros es muy similar, aunque se vea diferente en el cine”. ¿El agente Smith de Matrix en cierta forma se parecía al detective que persiguió después a Benicio del Toro en ‘Wolfman’? “La gente pudo haberlos comparado solo porque vieron al mismo actor, pero al menos yo no lo veo así. En ‘Wolfman’ yo era un detective inglés, que ni siquiera sabíamos de dónde era. Pero en el estilo puede ser que hayan sido parecidos. Creo que a Smith le gustaba mucho más el control. Incluso creo que Smith tenía mucho más en común con V de ‘V for Vendetta’, como un personaje que no quiere tener nada que ver con los sentimientos humanos”. ¿Usted también era la voz de uno de los personajes de ‘Legends of the Guardians’? “Sí, un par de personajes en realidad. Y te digo que el proceso de agregar la voz a un personaje es mucho más largo que la actuación de cine, porque los animadores necesitan primero las voces antes de filmar o animar las escenas. La experiencia fue maravillosa. Uno de los personajes era el que narraba la historia y el otro era el búho que hacía algo para no sacrificar su vida. Pero las voces se escuchan diferentes porque uno suena como el peor australiano y el otro suena mucho más como yo”. ¿Desde el punto de vista actoral el trabajo de agregar la voz sin nadie adelante es mucho más difícil que actuar delante de una pantalla verde por los efectos digitales CGI, sin nada alrededor, con efectos que en realidad se cambian después desde una computadora? 2Depende de la película. Con ‘Wolfman’ por ejemplo no tuve problemas con CGI porque al menos estuvimos en los escenarios originales y fue fantástico. Y aunque haya efectos especiales, con CGI al menos estoy actuando siempre con otros actores. No tengo que imaginar demasiado. Ahora con ‘Matrix’, es donde más efectos digitales de CGI tuvimos, la mayor parte de las actuaciones fueron delante de una pantalla verde. Para decir la verdad, nunca lo disfruté tampoco, pero es una necesidad técnica. Hay que hacer lo que hay que hacer. Pero no es lo que uno elige como actor. Hay elementos que necesitamos imaginar para conseguir una buena actuación. Y en ese sentido prefiero estar en escenarios naturales”.