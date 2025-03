Adiós Skype, Microsoft lo reemplazará con su versión gratuita de Teams

NUEVA YORK- De acuerdo a un artículo titulado “The next chapter: Moving from Skype to Microsoft Teams”, escrito por Jeff Teper, quien es el presidente de Collaborative Apps and Platforms publicado en el sitio web de Microsoft, actualmente la manera en la que nos comunicamos ha evolucionado.

Con propósito de “optimizar nuestras ofertas de comunicaciones gratuitas para consumidores y poder adaptarnos más fácilmente a las necesidades de los clientes, retiraremos Skype en mayo de 2025 para centrarnos en Microsoft Teams (gratis), nuestro moderno centro de comunicaciones y colaboración”, explica Teper.

Así mismo, el presidente de Collaborative Apps and Platforms, precisa que con Teams, los usuarios podrán tener acceso a varias de las mismas funciones que suelen usar en Skype, tales como llamadas individuales o grupales, así como también mensajería y el uso compartido de archivos. “Además, Teams ofrece funciones mejoradas como organizar reuniones, administrar calendarios y crear y unirse a comunidades de forma gratuita”, añade Teper.

Hasta ahora, añade el presidente de Collaborative Apps and Platforms “cientos de millones de personas ya usan Teams como su centro para el trabajo en equipo, lo que les ayuda a mantenerse conectados y comprometidos en el trabajo, la escuela y en casa”.

Siendo así, que “en los últimos dos años, la cantidad de minutos que los usuarios de Teams dedican a las reuniones se ha cuadriplicado, lo que refleja el valor que aporta Teams a la comunicación y la colaboración cotidianas”, resalta Teper.

“En los próximos días podrás iniciar sesión en Microsoft Teams Free con tu cuenta de Skype para mantenerte conectado con todos tus chats y contactos. Gracias por ser parte de Skype”, describe Skype en su cuenta de X.