‘No queremos huevo, queremos caminos nuevos’; ejidatarios de Saltillo exigen mejoras en caminos rurales

Con consignas como “No queremos leche, no queremos huevo, queremos caminos nuevos” , los ejidatarios arribaron desde comunidades como Tinajuela, Buñuelos, La India y El Fraile para exigir la rehabilitación de sus vías de acceso , solicitando que en lugar de colocar grava, se pavimenten adecuadamente para garantizar el traslado a la ciudad y a los servicios básicos.

De acuerdo con una de las ejidatarias, la exigencia de caminos dignos responde también a la necesidad de contar con rutas transitables en casos de emergencia, ya que han ocurrido situaciones en las que enfermos no logran llegar a tiempo al hospital.

“Cuando nuestros familiares se enferman, no alcanzan a llegar y se nos quedan en el camino. Ahora con estas lluvias están muy mal los caminos, no hay paso. Queremos que se nos ayude ya no con grava, sino con pavimentación”, expresó.

Aunque reconocen que los caminos rurales no son competencia directa del municipio o el estado, señalaron que el presidente municipal y el gobernador deben actuar como enlace con las autoridades correspondientes para atender estas demandas.

“Ya no queremos que sean promesas, queremos que sean hechos”, indicó una residente de Punta de Santa Elena.