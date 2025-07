Olvidan empleadores de Coahuila a personas con discapacidad: contratados únicamente en 1.5% de negocios

Los resultados definitivos de los Censos Económicos realizados por el INEGI durante el 2024, dieron a conocer que en Coahuila, una mínima parte de los negocios tienen contratado entre su personal a personas con alguna discapacidad.

De acuerdo con los datos reportados por el Censo, al final del 2024, el INEGI reportó que en Coahuila se registraron 109 mil 235 unidades económicas en todo el Estado.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Más de 576 mil habitantes, sin un hospital público en su zona

La información dice que de ese total, en Coahuila, mil 605 unidades económicas desarrollaron la contratación de al menos una persona con algún tipo de discapacidad para laborar.

De dichas unidades, el INEGI registró que el 44.5 por ciento se dedican al comercio, el 36.7 por ciento a los servicios privados no financieros y únicamente el 14.3 por ciento a la industria manufacturera, a pesar de que es la que más prolifera en la entidad.

En la entidad trabajan cinco mil 683 personas con alguna discapacidad, en las unidades económicas de Coahuila, según lo que destacó el estudio que el INEGI realiza cada cinco años.

A detalle, se explica que el 61.8 por ciento de las personas reportaron padecer alguna discapacidad visual aún usando lentes; otro 21.4 por ciento reportaron no poder caminar, subir o bajar escaleras; otro 7.2 por ciento no pueden oír aún usando algún aparato auditivo; otro 5.2 por ciento no pueden hablar o comunicarse; y otro 4.1 por ciento dijeron no recordar o poder concentrarse.