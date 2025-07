POLITICÓN: PRI Coahuila podría dejar a Morena sin bancas si, como propone Sheinbaum, desaparecen los pluris

I. MAL SEMESTRE

“La violencia política es causa y consecuencia de un proceso creciente de captura de las instituciones del Estado mexicano, que facilita que las organizaciones criminales puedan ejercer extorsión, cobro de derecho de piso, secuestros o restricciones para que las empresas operen en determinadas regiones”. Así resume la consultora Integralia –que dirige el exconsejero presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde– la realidad del fenómeno de violencia política que padece nuestro país, tras documentar 253 hechos de este tipo en el primer semestre del año, los cuales incluyen 112 asesinatos de personas candidatas o que ocupaban un cargo público de elección popular.

II. ¿ABRAZOS?, NO CREO...

El partido que dirige Luisa María Alcalde –pero en el cual manda Andy López Beltrán– concentra el mayor número de casos en contra de militantes, dirigentes o autoridades surgidas de sus filas, lo cual conduce necesariamente a una conclusión: el morenismo es víctima de sus propios pecados, pues los delincuentes, a quienes decidieron no combatir, ahora les devuelven la cortesía de manera invertida: dándoles balazos y rechazando sus abrazos.

III. COMPLEJIDAD

Las muertes de niños causadas por rickettsiosis, que han sido reportadas en Coahuila en lo que va de 2025, revelan una realidad que no solamente debe preocupar –y ocupar– a la secretaría a cargo de Eliud Felipe Aguirre Vázquez, sino que necesita abordarse desde una perspectiva multidisciplinaria, pues guarda estrecha relación con un fenómeno que, a pesar de estar ampliamente documentado, no parece generar las reacciones que demanda a gritos: la enorme cantidad de perros callejeros que existen en nuestro país –casi 19 millones–, fenómeno al cual no son ajenos ni Coahuila ni Saltillo.

IV. ¿QUIÉN LE ENTRA?

Las cifras deberían alarmarnos: en la capital del sarape, se estima, deambulan por las calles unos 250 mil canes y, aunque no son los únicos animales que se infectan con garrapatas –las que a su vez portan la rickettsia–, su número es tan alto que sin duda constituye un problema de salud pública que no se resuelve simplemente invitando a las personas a que adopten un perro... pues la causa de todo es justamente que quienes originalmente los adquirieron o adoptaron terminaron abandonándolos. Urge una discusión seria al respecto.

V. LÓGICA ILÓGICA

Ahora que la presidenta Claudia Sheinbaum baraja la posibilidad de que la legislación electoral del país elimine los llamados “plurinominales”, el morenismo comarcano, que encabeza Diego del Bosque, tiene una pregunta muy sencilla que plantearse: ¿cuántas bancas del Congreso del Estado ocuparían hoy los representantes del partido de moda si en Coahuila se hubiera aplicado esa regla en las elecciones del 2023? Para quienes no tienen frescas las estadísticas, la respuesta es: cero. ¿Por qué? Porque Morena no obtuvo un solo triunfo de mayoría en aquellos comicios. ¿Habrían considerado justo los morenistas Hurtado, Attolini o Hernández no ocupar un escaño?

VI. BLANQUEADAS

Mejor todavía: a como se va definiendo el panorama del futuro inmediato, es decir, el de las elecciones de 2026, el priismo local bien podría repetirle la receta a sus opositores, es decir, blanquearles con marcador de 16 a cero. ¿Estarían de acuerdo los militantes morenistas de Coahuila en no llegar al Congreso, o a los ayuntamientos, aunque reciban el 25 o el 30 por ciento de los votos? Así de sencillo es el análisis de la propuesta que busca terminar con los “pluris”...

VII. DIAGNÓSTICO

La más reciente edición de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), específicamente el dato que ubica a Saltillo como la ciudad coahuilense con el más alto índice de acoso callejero contra las mujeres, debe constituir un serio llamado de atención para la secretaria de las Mujeres, Mayra Valdés González, quien a través de sus declaraciones ha dejado claro que entiende la teoría, pues ha dicho repetidamente que para resolver el problema de violencia estructural hacia las representantes del género femenino es preciso modificar los patrones socioculturales que la generan.

VIII. SE REQUIEREN RESPUESTAS

Pero, como lo confirma la estadística, no es suficiente comprender a nivel teórico el problema. Además, hace falta diseñar y poner en práctica políticas públicas que erradiquen las conductas que se han normalizado largamente. Y eso, de acuerdo con la ENSU, no está ocurriendo en la capital coahuilense, pues hoy es la demarcación en la cual más mujeres se quejan de haber sido víctimas de acoso personal o violencia sexual en un lugar público. Habrá qué ver cómo se reacciona ante tal realidad...

IX. ¿QUIÉN SERÁ?

Una lujosa camioneta negra, con placas de Nuevo León y un engomado oficial que la acredita como vehículo de la Cámara de Diputados de la actual legislatura federal 2024-2027 –la que preside el morenista Sergio Gutiérrez Luna–, fue captada estacionada sobre la banqueta en un fraccionamiento de Saltillo. El acto, más que una infracción vial, refleja una actitud de prepotencia. ¿Qué legislador –o empleado del Congreso– cree tener derecho a tomar el espacio público como propio? ¿Y todavía se preguntan por qué la gente está harta de la política y de los políticos?