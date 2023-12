Científicos y agencias espaciales ponen su mirada en la Luna: 5 puntos esenciales sobre las misiones lunares modernas

María Magnuson, editora científica adjunta en The Conversation, hace un análisis sobre las recientes misiones lunares en su artículo “Scientists and space agencies are shooting for the Moon, 5 essential reads on modern lunar missions”.

Magnuson, precisa que el 2023 es un año importante “para la ciencia lunar”. Marcado por varios hitos, entre ellos, el aterrizaje de la nave espacial india Chandrayaan-3 cerca del polo sur de la Luna, considerado un logro significativo para un país que “relativamente nuevo” en cuanto a la “escena espacial”, tomando en cuenta que su nave espacial Chandrayaan-2 se estrelló en 2019.

Por otra parte, la NASA ha realizado hasta ahora dos ensayados de su nueva misión lunar, su programa Artemis. En 2023, la agencia espacial estadounidense consiguió nueve signatarios de los Acuerdos Artemis, mismo que es un acuerdo internacional para la exploración espacial pacífica, para 32 países que hasta ahora han estampado su firma.

El 16 de noviembre de 2022, la misión Artemis I de la Nasa despegó del Centro Espacial Kennedy, el Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) que transportaba la nave espacial Orion.