Con el nuevo sistema de OpenAI, GPT-4o, el usuario puede escuchar, hablar y observar

ChatGPT no se guiaba por un conjunto de reglas. Aprendió sus habilidades analizando enormes cantidades de texto extraído de internet, incluidos artículos de Wikipedia, libros y registros de chat. Los expertos elogiaron esta tecnología como posible alternativa a motores de búsqueda como Google y asistentes de voz como Sir i.

La nueva aplicación no puede generar video. Pero puede generar imágenes fijas que representan fotogramas de un video .

The New York Times demandó a OpenAI y a su socio, Microsoft, en diciembre, alegando infracción de derechos de autor de contenidos de noticias relacionados con sistemas de inteligencia artificial

( The New York Times demandó a OpenAI y a su socio, Microsoft, en diciembre, alegando infracción de derechos de autor de contenidos de noticias relacionados con sistemas de inteligencia artificial ).

La nueva aplicación se basa en una sola tecnología IA, la GPT-4o, capaz de aceptar y generar texto, sonidos e imágenes. Esto significa que la tecnología es más eficiente, y la empresa puede permitirse ofrecerla a los usuarios de forma gratuita, dijo Murati.

“Antes, toda esta latencia era el resultado de tres modelos trabajando juntos”, dijo Murati en una entrevista con el Times. “Quieres tener la experiencia que estamos teniendo, donde podemos tener este diálogo muy natural”.

Cade Metz es corresponsal tecnológico y cubre inteligencia artificial, coches autónomos, robótica, realidad virtual y otras áreas emergentes. c. 2024 The New York Times Company.

Por Cade Metz, The New York Times.