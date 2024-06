Crean auroras boreales o nebulosas en el cerebro humano al escuchar ‘The Great Gig In The Sky’ de Pink Floyd

LONDRES- Cuando la mente de una persona responde a la emoción, ya sea con estrés o relajación, los fenómenos meteorológicos son generados de forma informática después de que son captados por un encefalograma, según pudo observar la Agencia EFE durante el estudio llevado a cabo por Gala Wright y Richard Warp, que forman parte del grupo Pollen Audio, el cual es un estudio de grabación dedicado a la ciencia.

En un artículo publicado en Emotiv titulado “Immersive ‘Brainstorms’ Exhibition Showcases the Brain on Pink Floyd”, precisan que en para la realización de este estudio “125 personas registraron su actividad cerebral con auriculares EMOTIV EPOC X mientras escuchaban “The Great Gig in the Sky” en Dolby Atmos”.

De diversos colores y formas, los fenómenos meteorológicos van cobrando vida en distintas proyecciones sobre la pared de la galería Frameless, lugar en donde se hizo el análisis.

“Exploran su estado mental -mientras escuchan la canción-, que es medido, analizado y después visualizado. Es algo muy emocionante”, explicó Warp, director técnico del experimento.

Al participante de este estudio le fue colocado en su cabeza unos auriculares que están conectados a un equipo de encefalografía médica que codifica, mientras la persona escucha la canción, las ondas cerebrales mismas que después serán proyectadas.

“Hay una conexión muy personal entre la experiencia y la visualización”, afirma Warp.

BRAINSTRMS: A GREAT GIG IN THE SKY EXPERIENCE

“Brainstorms es una empresa conjunta entre el estudio creativo Pollen Music Group, con sede en San Francisco, y Richard Wright Music Limited”, señala Emotiv.

Este proyecto científico, que es conocido como ‘Brainstorms: A Great Gig in the Sky experience’, inició por el “deseo de celebrar el legado (musical) de mi padre de forma distinta”, comentó a EFE Gala Wright, hija de Richard Wright, el teclista de la banda que murió en 2008, uniendo música y neurociencia.

“La representación visual de los datos cerebrales proporciona una forma accesible e intuitiva de ver cómo una pieza musical puede ser una experiencia profundamente personal pero también poderosamente compartida. Cuestionar cómo esto es cierto para las composiciones de mi padre es una motivación clave para darle vida a este concepto con Pollen. El beneficio añadido de dar a conocer su musicalidad a través del proyecto Brainstorms sirve para aumentar su legado”, explicó Gala Wright a Emotiv

‘The Great Gig in the Sky’ fue compuesta por su padre, con la participación de la cantante Clare Torry, cuya voz suscita uno de los mayores picos de interés y relajación entre las personas que participan en el estudio.