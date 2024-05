¿Cómo es el cerebro de una persona solitaria?

Los humanos evolucionaron para ser criaturas sociales probablemente porque, para nuestros ancestros antiguos, estar solos podía ser peligroso y reducía las probabilidades de supervivencia . Algunos especialistas creen que la soledad pudo haber surgido como un tipo particular de señal de estrés para hacernos buscar a otras personas.

Pero algunas personas sienten soledad no solo de manera temporal sino crónica . Se vuelve “ una característica de la personalidad, algo que es difícil de quitar ”, comentó Ellen Lee, profesora asociada de psiquiatría en la Universidad de California, San Diego. Estas personas parecen tener “ esta emoción persistente que luego moldea su comportamiento ”.

Los científicos no están seguros, pero creen que cuando la soledad detona la respuesta de estrés también activa el sistema inmunitario, con lo que aumentan los niveles de algunos químicos inflamatorios. Cuando esto se experimenta durante periodos largos, el estrés y la inflamación pueden ser perjudiciales para la salud cerebral y dañar las neuronas y las conexiones entre ellas .

Las investigaciones han demostrado que las personas solitarias son hipersensibles a las palabras sociales negativas, como “no me agrada” o “rechazado”, y a las caras que expresan emociones negativas . Es más, muestran una respuesta atenuada a las imágenes de extraños en situaciones sociales agradables, lo que sugiere que incluso los encuentros positivos llegan a ser menos gratificantes para ellos. La soledad crónica se asocia a cambios en áreas importantes del cerebro para la cognición social, la autoconciencia y el procesamiento de las emociones .

Según Nancy Donovan, directora de la división de psiquiatría geriátrica del Hospital Brigham and Women’s, “ hasta los niveles bajos de soledad incrementan el riesgo, y los niveles más altos se asocian a un mayor riesgo ” de demencia. Donovan ha demostrado que l as personas que puntúan más alto en una medición de soledad tienen en el cerebro niveles más altos de las proteínas amiloide y tau dos de los sellos distintivos de la enfermedad de Alzheimer, aun antes de mostrar signos de deterioro cognitivo .

La mayoría de las investigaciones sobre la soledad y la neurodegeneración se han realizado en adultos mayores y de mediana edad, por lo que los expertos no saben si la soledad en la infancia o en la edad adulta temprana conlleva el mismo riesgo. Sin embargo, Wendy Qiu, profesora de psiquiatría y terapéutica y farmacología experimental de la Facultad de Medicina de la Universidad de Boston, ha descubierto que si las personas de mediana edad se sienten solas de manera transitoria y no crónica, entonces no se incrementa el riesgo de demencia.

Con la soledad transitoria, el cerebro tiene “capacidad de recuperación”, señaló Qiu. Pero si las personas “no tienen ayuda para salir de la soledad y durante mucho tiempo se sienten solas, será tóxico para el cerebro”.

¿CÓMO COMBATIR LA SOLEDAD CRÓNICA?

Una de las recomendaciones más comunes es un poco obvia: intenta hacer nuevos amigos. Ya sea a través de clases de arte, equipos deportivos, grupos de apoyo u oportunidades de voluntariado, el objetivo es ir a lugares donde la gente se reúna.

Este tipo de situaciones sociales planeadas tienen resultados dispares. Lee dice que suelen funcionar mejor si hay “una identidad compartida” entre las personas implicadas, como los grupos específicos para viudas o para personas con diabetes, de modo que tengan algo que los conecte.