El calentamiento global está empeorando, por eso acaban de probar una forma de desviar el sol

Y, a pesar de todo, la idea de interferir en la naturaleza es tan polémica que los organizadores de la prueba del martes fueron muy discretos con los detalles, pues les preocupa que sus detractores intenten detenerlos. Aunque el gobierno del presidente Joe Biden financia investigaciones sobre distintas intervenciones climáticas, la Casa Blanca se distanció del estudio de California, enviando un comunicado a The New York Times en el que se leía: “El gobierno de Estados Unidos no está involucrado en el experimento de la Modificación de la Radiación Solar (SRM, por su sigla en inglés) que tiene lugar en Alameda, California, ni en ningún otro lugar”.

En 1990, un físico británico llamado John Latham publicó una carta en la revista Nature, bajo el título “¿Control del calentamiento global?”, en la que presentaba la idea de que inyectar diminutas partículas en las nubes podía contrarrestar el aumento de las temperaturas.

Latham tenía una propuesta que podía parecer extraña: crear una flota de 1,000 navíos sin tripulación propulsados por velas para atravesar los océanos del mundo y rociar de forma continua diminutas gotas de agua de mar en el aire a fin de desviar el calor solar de la Tierra.