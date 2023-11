El mayor iceberg del mundo conocido como A23a, de 4,000 kilómetros cuadrados, después de 30 años vuelve a estar en movimiento

Londres- El iceberg A23a, que mide 4,000 kilómetros cuadrados, se separó de la costa antártica en 1986, y encalló en el mar Weddell convirtiéndose en una isla de hielo.

Jonathan Amos, corresponsal de ciencia de la BBC News, en su artículo “A23a: World’s biggest iceberg on the move after 30 years”, precisó que esta isla de hielo “es más del doble del tamaño de Londres”.

TE PUEDE INTERESAR: Se desprende el iceberg más grande del mundo

“El A23a es un verdadero coloso y no es solo su anchura lo que impresiona”, indica Amos. “Esta placa de hielo tiene unos 400 m (1312 pies) de espesor. A modo de comparación, el London Shard, el rascacielos más alto de Europa, mide apenas 310 m de altura”, añade Amos.

En su artículo, el corresponsal de ciencia de la BBC News, se cuestiona, ¿por qué, después de casi 40 años, la A23a está en circulación ahora? “El A23a ha acelerado en los últimos meses, impulsada por los vientos y las corrientes, y ahora está pasando por el extremo norte de la Península Antártica”, destalla Amos.

Así mismo, prosigue corresponsal de ciencia de la BBC News, “como la mayoría de los icebergs del sector de Weddell, es casi seguro que A23a será expulsado a la Corriente Circumpolar Antártica, que lo arrojará hacia el Atlántico Sur en un camino que se conoce como “callejón de los icebergs””.

Ya desde el pasado año los expertos habían observado que esta enorme isla de hielo se había ido a la deriva de manera rápida y que se ubica ahora cerca de traspasar las aguas antárticas.

MÁS DE 30 AÑOS DESPUÉS

El A23a se formó como consecuencia de una gran fractura en la Barrera de Hielo Filchner en 1986.