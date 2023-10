La inteligencia artificial pronto podría necesitar tanta electricidad como un país entero

En 2022, los centros de datos que hacen funcionar a todas las computadoras, incluida la nube de Amazon y el motor de búsqueda de Google, usaron entre el 1 y el 1.3 por ciento de la electricidad del mundo. Eso no incluye el minado de criptomonedas, que utilizó otro 0.4 por ciento, aunque algunos de esos recursos ahora se están reasignando a la inteligencia artificia l.

Alex de Vries, el científico de datos que hizo el análisis, declaró: “ No tenemos que exagerar. Pero al mismo tiempo, los números que escribo... no son pequeños ”.

Como The New York Times ha reportado, Nvidia ostenta una gran ventaja en el hardware para inteligencia artificial que probablemente se mantenga durante varios años, aunque los rivales luchan por alcanzarla . El suministro limitado de chips de Nvidia es un obstáculo para el crecimiento de la inteligencia artificial, pues causa que compañías chicas y grandes tengan que batallar para encontrar su propia fuente de chips .

Roberto Verdecchia, un profesor adjunto en el Laboratorio de Tecnologías de Software de la Universidad de Florencia, mencionó: “Tal vez lo ideal es que desaceleremos un poco el ritmo para comenzar a aplicar las soluciones que tenemos. No hagamos un modelo nuevo solo para mejorar su precisión y velocidad, también tomemos un gran respiro y veamos cuánto estamos quemando en términos de recursos ambientales”. c.2023 The New York Times Company.

Por Delger Erdenesanaa, The New York Times.