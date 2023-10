¿Puede la inteligencia artificial tener derecho a la libertad de expresión?

En un artículo publicado en The Conversation el pasado 27 de septiembre titulado “Does AI have a right to free speech? Only if it supports our right to free thought” escrito por Simon McCarthy-Jones, profesor asociado de Psicología Clínica y Neuropsicología, en Trinity College Dublin nos resuelve esta pregunta.

McCarthy-Jones señala que de acuerdo al derecho internacional, cada persona pose un “derecho inviolable a la libertad de pensamiento”. Y son los gobiernos lo que tienen “el deber de crear un entorno donde la gente pueda pensar libremente”, añade el autor.

Así mismo, el profesor asociado de Psicología Clínica y Neuropsicología, en Trinity College Dublin, refiere que “como hemos visto con ChatGPT”, la inteligencia artificial es capaz de “respaldar nuestro pensamiento, proporcionando información y ofreciendo respuestas a nuestras preguntas”; y precisa que derivado de este hecho, ha provocado que algunas personas a considerar que “nuestro derecho a pensar libremente puede requerir darle a AI el derecho a hablar libremente”.

AI Y LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

En diversos artículos y libros recientes publicados en Estados Unidos defienden que “la IA tiene derecho a la libertad de expresión”.

En su artículo, McCarthy-Jones, señala que “las corporaciones, al igual que los sistemas de inteligencia artificial, no son personas”. No obstante, la Corte Suprema de Estados Unidos decidió que el gobierno no tiene la facultad de “reprimir el discurso político de las corporaciones”. Debido a que la primera enmienda preserva “la libertad de los estadounidenses de pensar por sí mismos”.