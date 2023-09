¿Podrá la inteligencia artificial reemplazar a los sacerdotes en el futuro?

México- Por un momento, imaginemos cómo sería un servicio religioso a través de la inteligencia artificial, ¿cuál sería nuestra reacción?.

Pauline Hope Cheong, profesora de Comunicación Humana y Tecnologías de la Comunicación en la Universidad Estatal de Arizona, en su artículo “AI won’t be replacing your priest, minister, rabbi or imam any time soon” (La IA no reemplazará a su sacerdote, ministro, rabino o imán en el corto plazo), publicado en The Conversation, nos muestra una imagen de cómo sería, de ser así el uso de la IA en las iglesias.

En junio pasado, el chatbot ChatGPT, que fue personificado por un avatar de un hombre que mostraba en una enorme pantalla sobre el altar, comenzó a predicar a más de 300 personas que estaban congregadas en la iglesia de San Pablo en Baviera, Alemania. Este fue creado Jonas Simmerlein, un teólogo y filósofo de la Universidad de Viena, con la intensión de dar un servicio religioso experimental.

“Queridos amigos, es un honor para mí estar aquí y predicarles como la primera inteligencia artificial en la convención de protestantes de este año en Alemania”, dijo el avatar a los feligreses con un rostro inexpresivo y una voz monótona.