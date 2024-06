Marte recibió una descomunal tormenta solar

Pero es una gran suerte que no hubiera astronautas allí. La delgada atmósfera de Marte y la ausencia de un escudo magnético global hicieron que su superficie, registrada por el rover Curiosity de la NASA, recibiera una dosis de radiación equivalente a la que emitirían 30 radiografías de tórax , no una dosis letal, pero desde luego nada agradable para la constitución humana.

Algunos de los robots residentes en Marte sufrieron los efectos más desagradables de la tormenta. Las partículas cargadas golpearon las cámaras de navegación del Curiosity y las cámaras de seguimiento estelar del satélite Mars Odyssey, lo que lo inundó por completo de estática como “nieve”.

Las tormentas solares también pueden degradar los paneles solares de una nave espacial. La vorágine de mayo no fue una excepción. “Los paneles solares de todos recibieron un golpe”, dijo Curry. Añadió que una tormenta solar como la del 20 de mayo “causa aproximadamente la misma cantidad de degradación que solemos ver a lo largo de un año”.

Ninguna de las naves sufrió daños graves y los datos científicos que registraron han sido bien recibidos. Pero puede que estas sondas no siempre salgan indemnes ante la furia del Sol. “El equipo científico se emociona cada vez que vemos estos sucesos”, dijo Curry. “El equipo de operaciones de la nave espacial, no tanto”. c. 2024 The New York Times Company.

Por Robin George Andrews, The New York Times.