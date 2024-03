Objetivo Marte: así se prepara la NASA para llegar al planeta rojo en alrededor de 15 años

EFECTOS PSICOLÓGICOS OCACIONADOS POR EL VIAJE LARGO A MARTE

Nick Kanas, profesor Emérito de Psiquiatría en la Universidad de California, San Francisco, señala en su artículo “I’ve been studying astronaut psychology since Apollo − a long voyage to Mars in a confined space could raise stress levels and make the journey more challenging” publicado el 21 de febrero en The conversation, “Si bien los investigadores saben que los viajes espaciales pueden estresar a los miembros de la tripulación espacial tanto física como mentalmente y poner a prueba su capacidad para trabajar juntos en espacios reducidos, las misiones a Marte amplificarán estos desafíos. Marte está muy lejos (a millones de kilómetros de la Tierra) y una misión al planeta rojo tardará entre dos y dos años y medio, entre el tiempo de viaje y la exploración de la superficie de Marte”, y prosigue esplicando que “Como psiquiatra que ha estudiado las interacciones de los miembros de la tripulación espacial en órbita, estoy interesado en los factores estresantes que ocurrirán durante una misión a Marte y cómo mitigarlos en beneficio de los futuros viajeros espaciales”.