No es ciencia ficción, por primera vez científicos logran cultivar plantas en suelo procedente de la Luna

“ Probablemente no será dentro de los próximos cinco años, pero tal vez será dentro de los próximos diez ”, precisó sobre los primeros pasos de la agricultura espacial y que, coincide con el nuevo impulso de la NASA para regresar a la Luna con misiones tripuladas a través del programa Artemis , que preve llevar astronautas a la Luna en 2025 .

Es por esto que l as plantas que se lleven al espacio exterior , Anna-Lisa Paul, deberán tener “múltiples usos” y habrá que equilibrar cuánto material se puede obtener de ellas en comparación con el que se desperdicia .

En este sentido, estos cultivos no solo serán vitales para hacer más autosuficientes las misiones espaciales en el futuro , sino que también las plantas ayudarán a limpiar el agua y el aire de las colonias , sin tener en cuenta algo que es menos tangible y sí muy importante, el aspecto psicológico que supone tenerlas en lugares tan inhóspito como pueden ser Marte o la Luna .

En este sentido, además del desafío de escalar lo descubierto y aprendido en su laboratorio no hay que desestimar el reto de lograr la ingeniería necesaria para tener un invernadero lunar capaz de dar a las plantas lo que necesitan de una manera “ energéticamente eficiente ”, incluyendo el agua y demás nutrientes que se deberían conseguir en el propio hábitat.

Actualmente, las plantas que fueron cultivadas en su laboratorio no pasaron de unos milímetros de altura y lo hicieron peor que las sembradas en ceniza terrestre .

Aún y con todos estos retos, se estima que el sabor de las frutas y verduras no diferirá mucho de las terrícolas.

“No creo que vaya a tener una influencia (el tipo de suelo), que esas uvas fueran muy diferentes a la que cultivas en Francia o a las uvas que crecen en Chile. Ciertamente, habrá algunas diferencias, pero no va a ser una diferencia fundamental, me imagino. Creo que una uva todavía sabrá genial”, Paul.