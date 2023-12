Una estrella con seis planetas que orbitan en una sincronía perfecta

También podría arrojar luz sobre la arquitectura de nuestro sistema solar y el caos que alejó sus órbitas planetarias del equilibrio armonioso en el que es probable que se hayan formado.

“Incluso en nuestro sistema solar, estas resonancias no parecen haber sobrevivido”, comentó Luque. Al estudiar un sistema que quedó intacto, Luque agregó que “podemos aprender mucho acerca de por qué la mayoría no lo hizo”. c.2023 The New York Times Company.

Por Katrina Miller, The New York Times.