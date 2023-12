Estos 10 juegos serán ‘olvidados’ de 2024; Redfall, Minecraft y Forza en el top de la lista

4. The Last Case of Benedict Fox

Diversos usuarios se sorprendieron, ya que los primeros 3 puestos les pertenece a la compañía Microsoft. Es algo para señalar, puesto que una empresa, una empresa ya establecida como Microsoft no te garantiza que los fanáticos de los videojuegos siempre te escojan como su opción.

El servicio de Xbox Game Pass y PlayStation Plus brindaron en sus plataformas la oportunidad de jugar estos títulos a los usuarios que pagan esta membresía.

Este 2023 hemos tenido diversos estrenos a lo largo del año, ya seas jugador de PC, PlayStation, Xbox, Nintendo o de teléfono, destacando algunos de ellos como:

Alan Wake 2.

Marvel’s Spider-Man 2.

Resident Evil 4 Remake.

Star Wars: Jedi Survivor.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Dichos juegos fueron algunos de los nominados a los GOTY, premiación anual hacia los mejores juegos, el siguiente año que está próximo a comenzar es un total enigma para todos nosotros, es un hecho que la lista de los juegos más abandonados es muy difícil que se recupere en el 2024.