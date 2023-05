Geoffrey Hinton, el ‘padrino de la inteligencia artificial’, deja Google; advertirá sobre los peligros de esta tecnología

“Me consuelo con la excusa normal: si no lo hubiera hecho yo, alguien más lo habría hecho”, dijo Geoffrey Hinton a The New York Times, donde se confirmó que el británico dejaría las filas de Google para advertir a la humanidad sobre los riesgos de la inteligencia artificial (IA), de la cual él mismo fue pionero.

Graduado de Cambridge y Edimburgo, que le entregó un doctorado en inteligencia artificial, Hinton se unió a Google en marzo de 2013, un año después de que, junto con dos de sus estudiantes de posgrado, creara una base intelectual de los sistemas de IA, que ahora utilizan las empresas más grandes de la industria tecnológica.

