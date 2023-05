Nueva inteligencia artificial da señales de razonamiento humano: Microsoft

Sin embargo, algunos creen que en el último año la industria se ha acercado a algo que no se puede explicar: un nuevo sistema de IA que da respuestas e ideas similares a las humanas y que no están programadas en él.

Y también podría ser un disparate. Hacer afirmaciones sobre la inteligencia artificial puede acabar con la reputación de los informáticos. Lo que un investigador considera señal de inteligencia fácilmente puede ser rebatido por otro y el debate suele parecer más propio de un club de filosofía que de un laboratorio informático. El año pasado, Google despidió a un investigador que afirmaba que un sistema de IA similar era sensible, un paso más allá de lo que ha afirmado Microsoft. Un sistema sensible no solo sería inteligente. Sería capaz de sentir lo que ocurre en el mundo que lo rodea.

Le pidieron que escribiera un programa que tomara en cuenta la edad, el sexo, el peso, la altura y los resultados de los análisis de sangre de una persona y juzgara si corría riesgo de padecer diabetes. Le pidieron que escribiera una carta de apoyo a un electrón como candidato a la presidencia de Estados Unidos, con la voz de Mahatma Gandhi, dirigida a su mujer. Y le pidieron que escribiera un diálogo socrático que explorara los malos usos y peligros de los LLM.

Lo hizo todo de una forma que parecía mostrar una comprensión de campos tan dispares como la política, la física, la historia, la informática, la medicina y la filosofía, al tiempo que combinaba sus conocimientos.

“¿Todo lo que pensaba que no sería capaz de hacer? Sin duda fue capaz de hacer muchas de esas cosas, si no la mayoría”, afirmó Bubeck.

¿INTENTO OPORTUNISTA?

Algunos expertos en IA consideraron que el artículo de Microsoft era un intento oportunista de hacer grandes afirmaciones sobre una tecnología que nadie acababa de entender. Los investigadores también sostienen que la inteligencia general requiere una familiaridad con el mundo físico que, en teoría, la GPT-4 no posee.

El “Sparks of AGI” es un ejemplo de cómo algunas de estas grandes empresas cooptan el formato de los artículos de investigación para sus relaciones públicas”, aseguró Maarten Sap, investigador y profesor de la Universidad Carnegie Mellon. “Reconocen literalmente en la introducción de su artículo que su enfoque es subjetivo e informal y puede que no satisfaga las rigurosas normas de evaluación científica”.

Bubeck y Lee dicen que no estaban seguros de cómo describir el comportamiento del sistema y que al final se decidieron por “Sparks of AGI” porque pensaron que captaría la imaginación de otros investigadores.

Alison Gopnik, profesora de Psicología que forma parte del grupo de investigación sobre IA de la Universidad de California, campus Berkeley, afirmó que sistemas como GPT-4 eran sin duda potentes, pero no estaba claro que el texto generado por estos sistemas fuera el resultado de algo parecido al razonamiento humano o el sentido común.

“Cuando vemos un sistema o una máquina complicados, los antropomorfizamos; todo el mundo lo hace, tanto los que trabajan en este campo como los que no”, explicó Gopnik. “Pero pensar en eso como una comparación constante entre la IA y los humanos —como una especie de competición— no es la forma correcta de pensar en el tema”. c.2023 The New York Times Company