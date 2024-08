Desde maquillaje y ropa, hasta cenas, TikTok ha lanzado muchas tendencias. ¿Durará su influencia?

El interés por el rubor rosa brillante y el lápiz labial marrón se disparó el año pasado, por ejemplo, después de que los cosméticos aparecieran en videos de TikTok con looks etiquetados como maquillaje “cold girl” (“chica fría”, que imita el aspecto de mejillas sonrojadas por el viento helado y párpados escarchados) y maquillaje “latte” (“café con leche”, con párpados y labios en tonos otoñales). Una gran cantidad de modas de vestir con nombres extravagantes, desde “cottage core” (con temas de casa de campo: sencillos, con estampados florales), hasta “coastal grandma” (“abuela costera”: de estética romántica y playera), también deben su generalización a TikTok.

Muchas modas nacidas en TikTok duran solo una o dos semanas antes de perder impulso. Sin embargo, incluso las minitendencias han desafiado a las empresas a descifrar para cuáles vale la pena abastecerse. La mayoría de los más de 170 millones de estadounidenses que utilizan TikTok pertenecen al grupo de menores de 30 años codiciado por los negocios minoristas, según el Pew Research Center , un grupo de expertos que brinda información sobre actitudes, tendencias y problemáticas de Estados Unidos y el mundo. Sean fanáticos de la plataforma o no, los compradores pueden tener un momento #tiktokmehizocomprarlo sin conocer la historia de origen detrás de un producto llamativo.

No obstante, a pesar de los muchos detractores que no llorarán si TikTok desaparece, una base vocal de fanáticos tiene la esperanza de que eso no ocurra.

MODA Y ACCESORIOS:

Casey Lewis, analista de tendencias con sede en Nueva York, refirió que la influencia de TikTok en el ámbito de la moda le resultó evidente por primera vez cuando los videos sobre los zuecos Boston de Birkenstock tomaron su feed “Para ti” en 2022.

A medida que la cantidad de videos de TikTok se disparó, los creadores aconsejaron a sus seguidores dónde encontrar los zapatos que repentinamente se agotaron. Lewis pensó que era extraño cuando su hermano, a quien describió como un “chico de fraternidad” y no un fanático de la moda, comenzó a calzar los cómodos zapatos con suela de corcho en la universidad.