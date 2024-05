Facebook e Instagram tienen una influencia limitada en época electoral, según un estudio

NUEVA YORK- De acuerdo a un nuevo estudio realizado antes de las antes de las elecciones de 2020 en Estados Unidos, las redes sociales Facebook e Instagram tienen una limitada influencia en los votantes durante la época electoral; los resultados de esta investigación fueron publicados en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

En un artículo escrito por Krysten Crawford titulado “Facebook went away. Political divides didn’t budge”, publicado en el sitio web de la Universidad de Stanford, señala los profesores de Economía Matthew Gentzkow y Hunt Allcott en dicho campus llevaron acabo un “experimento de desactivación” con más de 35,000 usuarios de Facebook e Instagram a los que se les pagó para que estuvieran desactivados de estas redes sociales antes de las elecciones.

TE PUEDE INTERESAR: Morena pide a Meta, X y TikTok medidas contra ‘guerra sucia’ durante elecciones 2024

Crawford, precisa que existían muchas cosas que “los investigadores podrían extraer de la pausa en las redes sociales”, inclusive “si las actitudes políticas de las personas cambiaron y de qué manera”. Si llegara dar la situación en donde “las opiniones cambiaran drásticamente, eso respaldaría el argumento de que Facebook e Instagram, y las redes sociales en general, están ayudando a distanciar a los estadounidenses”.

Los resultados del este estudio revelan datos contundentes, explica Crawford, debido a que tanto Facebook como Instagram en el tramo final de la votación de noviembre 2020 “tuvo poco o ningún efecto en las opiniones políticas de la gente, sus opiniones negativas de partidos opuestos, o creencias en torno a acusaciones de fraude electoral”.

Sin embargo, en cuando al impacto de Facebook en lo que la “gente creía sobre los acontecimientos actuales”, Crawford apunta que Gentzkow y Allcott llegaron a dos conclusiones; por lado, aquellas personas que no estaban en Facebook “respondieron peor las preguntas” en los cuestionarios referentes a noticias, y por otro lado, las personas que participaron en la investigación tenían menos probabilidades de acceder a “información errónea de amplia circulación”, lo que supone que la red social “puede ser un conducto importante para noticias tanto reales como falsas”.