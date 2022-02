Ten cuidado, los suplantadores de identidad se pasan a las redes sociales

NUEVA TENDENCIA EN EL “PHISHING” DE MARCA

En el tercer trimestre de 2021 se registró una nueva tendencia en lo que respecta a las marcas más imitadas por los ciberdelincuentes en sus intentos de robar información personal o credenciales de pago de los usuarios, según la división de Inteligencia de Amenazas de CPST.

Por primera vez, las redes sociales están entre los sectores más imitados en los intentos de ‘phishing’, ya que WhatsApp, LinkedIn y Facebook aparecen en la lista de las diez marcas más imitadas, encabezada por Microsoft, Amazon, DHL, Bestbuy y Google, y en la que también figuran Netflix y Paypal.

“Los ciberdelincuentes intentan innovar constantemente para robar los datos personales y las redes sociales están ahora entre las categorías más explotadas por la creciente cantidad de personas que trabajan y se comunican en línea debido a la pandemia”, según Omer Dembinsky, director de Inteligencia de datos de CPST.

“Desafortunadamente no hay mucho que estas empresas puedan hacer para ayudar a combatir los intentos de ‘phishing’” ya que, a menudo, es el usuario el que no detecta un dominio mal escrito, una fecha incorrecta u otro detalle sospechoso en un texto o correo electrónico”, señala Dembinsky.

Dembinsky recomienda a los usuarios que sean precavidos a la hora de divulgar datos personales y credenciales a aplicaciones o sitios web de empresas y los anima a que “se lo piensen dos veces” antes de abrir archivos adjuntos o enlaces, especialmente los que dicen ser de empresas como Amazon, Microsoft o DHL, ya que son las más propensos a ser suplantadas.

Y tras los datos del tercer trimestre de 2021, que revela el informe ‘Q3 Brand Phishing’ de Check Point, también insta a los consumidores a “estar atentos a cualquier correo u otro tipo de comunicaciones que parezcan proceder de canales de redes sociales como Facebook o WhatsApp”.

MUCHA ATENCIÓN ANTES DE ABRIR UN ENLACE

Explica que en un ataque de ‘phishing’ de marca, los ciberdelincuentes intentan imitar la página web oficial de una empresa conocida utilizando un nombre de dominio o una URL y un diseño de sitio web similares a los del auténtico.

Señala que el enlace a la web falsa puede ser enviado a las personas objetivo por correo electrónico o mensaje de texto y que el usuario puede ser redirigido durante la navegación web o ser engañado desde una aplicación móvil fraudulenta.

“La página web falsa suele contener un formulario destinado a robar las credenciales, los datos de pago u otra información personal de los usuarios”, explica Dembinsky.

Desde CPST describen un ejemplo de intento de robo de cuenta de un usuario por medio de un email de ‘phishing’ que en apariencia es de LinkedIn, pero en realidad es fraudulento.

El texto del mensaje, enviado desde la dirección de email Linkedln (linkedin@connect[.]com), contenía el asunto “You have a new Linkedln business invitation from *****”.

El atacante intentaba atraer a la víctima para que hiciera clic en un enlace malicioso, que redirigía al afectado a una página fraudulenta de inicio de sesión en Linkedln.

En el enlace malicioso (https://www[.]coversforlife[.]com/wp-admin/oc/nb/LinkedinAUT/login[.]php), el internauta debía introducir su nombre de usuario y su contraseña.

En el sitio web fraudulento se podría apreciar que no se había cambiado el año (“LinkedIn 2020”).