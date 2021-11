Regalos tecnológicos que escasearán esta navidad por crisis de chips

Ha llegado la temporada del año en la que nuestros buzones de entrada se inundan de una plétora de descuentos para el Viernes Negro, la Cibersemana y todas las promociones de ventas que les siguen.

No obstante, este año, atravesamos una situación única. Vivimos en una era de escasez generada por una carencia global de chips, desempleo generalizado y los efectos de los confinamientos impuestos por los gobiernos con el fin de frenar la propagación de la pandemia de coronavirus. Eso ha afectado las cadenas de suministro a nivel mundial, ha complicado la manufactura y ha impedido el envío de artículos a todas partes del mundo.

Eso ahora está afectando los tipos de productos tecnológicos que podemos adquirir para nuestros seres queridos esta temporada navideña.

Seguirá siendo un desafío encontrar dispositivos de videojuegos como las consolas PlayStation y Xbox, que han estado en escasez perpetua durante todo el año. Además, la lista de artículos difíciles de conseguir ha crecido aún más, ahora incluye enrutadores wifi, computadoras portátiles económicas y equipo de audio.

Los compradores que quieran adquirir electrónicos de consumo tendrán que cambiar su estrategia. ¿La clave más importante? No esperen hasta el Viernes Negro.

“Compren antes”, aconsejó Patrick Moorhead, director ejecutivo de Moor Insights, una firma de investigación tecnológica. “Tomen la decisión entre ahorrar un poco de dinero o no conseguir el producto a ningún precio”.

A continuación, una guía sobre los electrónicos de consumo que serán difíciles de encontrar este año.

Consolas de videojuegos y tarjetas gráficas de gama alta

Comencemos con algunos de los productos tecnológicos más deseados y difíciles de comprar: el PlayStation 5 de Sony, la Xbox Series X de Microsoft y la nueva Switch de Nintendo, que han sido prácticamente imposibles de encontrar en los anaqueles de las tiendas este último año.

En ocasiones anteriores, algunos fabricantes de consolas han limitado la producción de los aparatos para ayudar a generar entusiasmo por los productos, según afirmaron analistas de videojuegos. Sin embargo, la escasez de chips (y la creciente demanda de dispositivos de videojuegos impulsada por las personas que estaban encerradas en casa debido a la pandemia) ha exacerbado la falta de existencias.

Muchos grandes minoristas venden las nuevas consolas solo en línea y cuando aparecen las de PlayStation, Xbox y Switch, se agotan en unos cuantos minutos. Sony, Microsoft y Nintendo han advertido que la escasez de chips podría conducir a limitaciones en el suministro a lo largo de 2022.

La escasez de chips y la abrumadora demanda de productos para videojuegos también han desencadenado una carencia perpetua de tarjetas gráficas de gama alta, que las personas usan para mejorar sus computadoras de modo que soporten juegos más poderosos, mencionó Moorhead.

¿La estrategia? Considera la automatización. Millones de personas están siguiendo cuentas de Twitter que escanean sitios de minoristas y tuitean tan pronto como las consolas de videojuegos y las tarjetas gráficas están de nuevo en existencia. Puedes configurar tus aplicaciones de Twitter para que envíen una notificación a tu celular en el instante en que esas cuentas publiquen algo. Recomiendo seguir a @mattswider, editor jefe del blog TechRadar, que se vale de fuentes en tiendas minoristas para publicar actualizaciones de inventario sobre consolas y tarjetas gráficas.

Dispositivos de red

Durante el Viernes Negro, los nuevos enrutadores wifi con frecuencia tienen grandes descuentos. Sin embargo, es casi seguro que habrá menos de esas ofertas este año.

Eso es debido a un efecto dominó relacionado con la escasez de los llamados nodos heredados, un chip miniatura usado para crear sensores inalámbricos en equipos de red, dijo William Crockett, vicepresidente de Tanaka Precious Metals, un fabricante de componentes. Debido a que ese componente no está disponible con facilidad, las compañías podrían elaborar menos enrutadores. Eso a su vez significa que es menos probable que los minoristas reduzcan los precios para evitar que se les agoten, expresó.

Así que si tú o tus amistades y familiares quieren un enrutador de internet, cómprenlo ahora. En el caso poco probable de que pongan el producto en oferta el Viernes Negro, puedes pedirle al minorista un ajuste retroactivo al precio o devolver el artículo y comprarlo al precio rebajado.

Computadoras portátiles económicas

Los minoristas suelen ofrecer una gran variedad de computadoras portátiles a bajo costo el Viernes Negro con precios por debajo de los 400 dólares, incluyendo Chromebooks y otras portátiles de fabricantes como Acer, Dell y HP.

Esas ofertas serán más escasas durante esta época festiva. Los fabricantes de computadoras enfrentan una escasez de controladores USB, el chip que permite a una computadora comunicarse con el puerto USB, indicó Moorhead. Por lo tanto, los fabricantes dan prioridad a esas partes para la producción de computadoras portátiles más caras que generan mayores márgenes de ganancia, puntualizó.

Lo bueno es que puedes esperar ofertas en computadoras portátiles prémium, como MacBooks, pero menos descuentos en las más baratas.

Hay algunos descuentos en línea poco comunes para computadoras portátiles de bajo costo, solo debes ser proactivo. La semana pasada, Walmart vendió una computadora portátil HP por alrededor de 280 dólares, según Pete King, productor en Slickdeals, un sitio web que rastrea descuentos en línea.

“Si no has comenzado a buscar, ya vas tarde”, dijo.

Accesorios de audio

Finalmente, la escasez de chips ha afectado los chips analógicos, los circuitos de los que dependen los aparatos para administrar la electricidad. Los productos tecnológicos más afectados por esto son los accesorios de audio como altavoces y auriculares, los cuales dependen de chips analógicos para disminuir su consumo de electricidad y conectarse de forma inalámbrica a computadoras portátiles y teléfonos inteligentes.

No obstante, la escasez no afectará a todos los accesorios de audio. Moorhead destacó que Sony y Apple desarrollan sus propios chips para los aparatos de audio, por lo que las personas no tendrán problemas para comprar auriculares de lujo de las grandes compañías tecnológicas esta temporada.

Esas son buenas noticias para los amantes de los AirPods, pero malas noticias para los tiktokeros y los integrantes de la generación Z que intentan poner de moda los auriculares menos populares.