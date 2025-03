Un nuevo estudio precisa que el agua pudo formarse en el universo unos 200 años después del Big Bang

REINO UNIDO- De acuerdo a un artículo titulado “Water, the key ingredient for life, found to have formed shortly after the Big Bang”, publicado por la Universidad de Portsmouth, científicos de de esta universidad descubrieron “que el agua ya estaba presente en el Universo entre 100 y 200 millones de años después del Big Bang”.

Por lo que este hallazgo sugiere que “los planetas habitables podrían haberse formado mucho antes, antes de que se formaran las primeras galaxias y miles de millones de años antes de lo que se creía”, añade la Universidad de Portsmout.

Un equipo de científicos liderados por el astrofísico Dr. Daniel Whalen del Instituto de Cosmología y Gravitación de la Universidad de Portsmouth, ubicada en la ciudad de en Portsmouth, Inglaterra, hizo usó de modelos informáticos de dos supernovas; uno para una estrella que tiene 13 veces mas la masa del Sol y la segunda para una estrella con un tamaño de 200 veces, con el objetivo de realizar un análisis de los productos de sus explosiones.

“Es la primera vez que se modela el agua en el universo primigenio”, afirma el artículo publicado por la universidad, y añade que “según las simulaciones de los investigadores, las moléculas de agua comenzaron a formarse poco después de las primeras explosiones de supernovas, conocidas como supernovas de Población III (Pop III). Estos eventos cósmicos, que ocurrieron en la primera generación de estrellas, fueron esenciales para la creación de los elementos pesados, como el oxígeno, necesarios para la existencia del agua”.

Si bien la cantidad total de agua originada en estas primeras supernovas “fue modesta”, este líquido se encontraba “altamente concentrada en regiones densas de gas”, que son conocidas como “núcleos de nubes”, por lo que se piensa “que son los lugares de nacimiento de estrellas y planetas”. De esta forma, estas primeras regiones que son ricas en agua posiblemente “sembraron la formación de planetas en el amanecer cósmico, mucho antes de que tomaran forma las primeras galaxias”, detalla la Universidad de Portsmouth.

En opinión de Whalen, ”El hallazgo clave es que las supernovas primordiales formaron agua en el Universo que precedió a las primeras galaxias. Por lo tanto, el agua ya era un componente clave de las primeras galaxias”.

De esta forma, añade Whalen, “esto implica que las condiciones necesarias para la formación de la vida ya existían mucho antes de lo que jamás hubiéramos imaginado: es un avance significativo en nuestra comprensión del Universo primitivo”.

EL AGUA UN INGREDIENTE PRIMARIO PARA LA VIDA

El agua, que es considerado el ingrediente primario para la vida, “existía incluso antes de que se formaran los bloques de construcción de nuestra propia galaxia”, expresó a la Agencia de Noticias EFE Muhammad Latif, de la Universidad de Emiratos Árabes Unidos y que también es uno de los autores de de esta nueva investigación.

Así mismo, la simulaciones llevadas acabo, además de demostrar que el agua ya existía en el universo hace entre 100 y 200 millones de años después del Big Bang, revelan que era posiblemente un constituyente clave de las primeras galaxias, apunta el estudio.

En este sentido Whalen precisa que “antes de que explotaran las primeras estrellas, no había agua en el Universo porque no había oxígeno. Solo sobrevivieron al Big Bang núcleos muy simples: hidrógeno, helio, litio y trazas de bario y boro”.