Llega nuevo rival del Gamepass; Playstation lanzará su servicio de streaming de juegos

Esta semana el sitio Bloomberg reportó que, luego de años de rehusarse a cambiar sus servicios de streaming y suscripción, parece que Playstation está listo para competir directamente con el que hasta ahora es la oferta más popular, el Gamepass de Xbox y Microsoft.

De acuerdo con esa información, el proyecto que se conoce como “Spartacus” reunirá los beneficios que actualmente tienen por separado los usuarios de Playstation Plus, donde mensualmente pueden adquirir de manera gratuita hasta tres juegos, y Playstation Now, que no se encuentra disponible en Latinoamérica, el cual es similar al Gamepass, al ofrecer un catálogo de juegos disponibles, pero de menor cantidad.

Con fecha tentativa de lanzamiento para la primavera de 2022, se integraría por tres niveles de acceso, el primero con beneficios similares a los PSPlus, el segundo con el añadido del catálogo de streaming un tercero que permitiría acceder a juegos de las consolas PS1, PS2, PS3 y Playstation Portable, en un paquete que, de ser ejecutado de manera correcta y con precios razonables —no como lo que hizo Nintendo con su propuesta de juegos retro— podría darles a los usuarios de sus consolas lo que siempre han querido de la competencia.