Colapsa la CDMX por protestas de maestros de la CNTE

Al mismo tiempo que una comisión de dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se reunía con los titulares de las secretarías de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y de Educación Pública, Mario Delgado, entre otros funcionarios, contingentes de maestros disidentes se movilizaron, colapsaron y ahorcaron las principales arterias de la Ciudad de México.

Desde las nueve de la mañana, integrantes de la CNTE se congregaron en la escultura de El Caballito, ubicada sobre Paseo de la Reforma, para partir hacia distintos puntos desde esa avenida.

Los manifestantes cerraron las vialidades en las inmediaciones del Metro Hidalgo, la Estela de Luz, el Monumento a la Madre, la Glorieta de las Mujeres que Luchan, el Auditorio Nacional y Circuito Interior en ambos sentidos, donde se plantaron con sillas y sombrillas para impedir el tránsito vehicular.

Los policías de la Ciudad de México que participaron en el operativo de vigilancia se limitaron a observar el bloqueo de vialidades.

Los disidentes no sólo gritaron consignas como: “¡Si no hay solución, seguirá el plantón!”; “¡Gobierne quien gobierne, los derechos se defienden!”, y “¡Aquí y ahora con la coordinadora!”; también aprovecharon las calles para bailar algunas melodías como Payaso de rodeo, de Caballo Dorado.

Hombres con zancos ondearon banderas y pancartas de la CNTE, que este año cumplió 45 años desde su fundación, cuyo bastión más fuerte está en Oaxaca y cuenta con más de 80 mil trabajadores de la educación adheridos a esa ala magisterial.

Al mediodía, integrantes de la Comisión Nacional Única Negociadora de la CNTE ingresaron a las instalaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob) para iniciar las mesas de diálogo, en las que estuvieron presentes los titulares de las secretarías de Educación Púbica y de la Segob, así como el director general del ISSSTE, Martí Batres.

Al mismo tiempo, los contingentes extendieron sus movilizaciones y cerraron más vialidades. Antes de ingresar a la Segob, los líderes disidentes afirmaron que están dispuestos a negociar, pero que todavía no pondrán freno a sus movilizaciones hasta que se cumplan sus demandas.

Autoridades capitalinas reportaron que mil 500 manifestantes cerraron ambos sentidos del Circuito Interior a la altura del Paseo de la Reforma; 700 bloquearon Paseo de la Reforma en la glorieta del Ahuehuete; otros 700 hicieron lo mismo en las inmediaciones de la glorieta de la Diana Cazadora; 600 integrantes de la CNTE se manifestaron en Paseo de la Reforma y la avenida Hidalgo; 500 maestros se plantaron en la glorieta de la Joven de Amajac; 500 más en el cruce entre Insurgentes y Paseo de la Reforma; otro medio millar se concentró en el Ángel de la Independencia; 400 en la Fuente Bicentenario, y 300 en Paseo de la Reforma y la calle de Lieja, en los alrededores de la Estela de Luz.

Automovilistas se quejaron de los bloqueos del magisterio, criticaron que el gobierno sea tan permisible y no ponga orden, y lamentaron la falta de operativos viales para ofrecer alternativas.

¿Qué opina de estos bloqueos?, se les preguntó a conductores.

”Completamente terrible, no tienen razón de ser amigo, se están echando a la gente encima, no puede ser posible que 90% del magisterio esté trabajando y 10% ponga de cabeza a la Ciudad. Afecta a todos sin duda alguna, pero gracias a este gobierno que no hay represión. ¿Qué podemos hacer?, no los podemos reprimir, es un gobierno que viene de la lucha social, sabe lo que es esto y sabemos lo que son las represiones, ahorita no pasa nada hermano”, opinó Manuel Manríquez, conductor afectado.

”Deberían hacerlo en otro lado ¿no?, que se vayan a Palacio Nacional, afectan a toda la gente que está trabajando y está mal, ahorita el tráfico está pesadísimo y es molesto”, comentó Raúl Hernández a bordo de su vehículo en el cruce de Insurgentes y Sullivan.

”¡Híjole!, ¿qué pienso?, pues no está mal, pero que los policías se pongan a trabajar, ese es el detalle, no es que estén bloqueando, es que ellos busquen la manera de que a los automovilistas nos den vialidad, porque no están presentes, no hay alternativas. El tráfico está muy pesado, llevamos 15 minutos para acá. Sí está pesado, está afectando a toda la gente, yo creo que deben de ser más condescendientes los maestros”, expresó Daniel Cervantes en su coche.