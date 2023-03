Aunque el 2023 seguirá con eventos: el 4 de septiembre el huracán Ophelia azotará Florida y devastará gran parte de la Costa Este de Estados Unidos; y para concluir el año, el 19 de diciembre tendría lugar la primera granizada eléctrica de la historia. Esta se convertiría así en un nuevo tipo de tormenta que mezclaría el granizo con la electricidad, destrozando todo a su paso.

Sin embargo, no queda toda ahí, ya que este año tendrá una nueva pandemia mundial, la cual será más mortífera, por un virus proveniente del deshielo que tendrá una tasa de mortalidad del 50% de la humanidad. Pese a qué 2023 será un ‘mal año’, en 2024 la ciencia y tecnología será tal que se avanzará en la comunicación entre humanos y animales.

Poniendo punto final al ‘fin del mundo’ en 2026 con el estallido del supervolcán Yellowstone en Wyoming, Estados Unidos; que cubría de ceniza y polvo a gran parte del territorio.

Hasta el momento, no se ha reportado la llegada de los extraterrestres, o no nos hemos dado cuenta. Pero lo que si sabemos es que no es la primera vez que se predice el fin del mundo.

¿CUÁNTAS VECES SE HA PREDICHO EL FIN DEL MUNDO?

Si bien películas, series, documentales, pódcast, libros, videos y muchas más herramientas de comunicación nos han explicado algunas formas en las que podría ser el “fin del mundo”, este ha sido predicho por muchas personas.

Aunque se tiene registros desde 741 a.C. del estos presagios, solo son algunos los que han resonado en la población mundial.

ARMAGEDÓN

Jacob Ackerman, quien fuera pastor y científico del siglo XX, pronosticó que el 16 de enero de 1934 al estudiar matemáticamente en 1929 el Antiguo y Nuevo Testamento llegó a la conclusión que ese día, mismo que podría ocurrir también en 1933 y 1935, ocurriría el Armagedón.

Aliviado por su fallo, en 1936 retomó los cálculos de sus estudios y dijo que se llevaría a cabo 75 años después, el 16 de julio de 2009.

31 DE DICIEMBRE DE 1954

Dorothy Martin, una ama de casa de Chicago, Estados Unidos, declaró haber recibido mensajes alienígenas por escritura automática, donde afirmaban que el mundo acabaría al antes del amanecer de ese día debido a una gran inundación.

COMETA HALLEY

Fue en 1910 cuando el astrónomo francés, Camilles Flammarion, vio el brilloso cometa Halley y predijo que el cuerpo celeste extinguiría la raza humana al chocar contra la Tierra. La preocupación fue tanta que personas comenzaron a vender píldoras anti-cometa y máscaras de gas.

77 años después, el 19 de abril de 1987, Leland Jense presagió que el cometa pasaría tan cerca del planeta que durante un año pedazos de cometa cubrirían la tierra, para finalmente estrellarse.

HEAVEN’S GATE

Aprovechados de la fe de sus seguidores, el 26 de marzo de 1997, la secta mencionó que el fin del mundo sería causado por el cometa Hale-Boop, por lo que incitaron a los feligreses a quitarse la vida.

EL “ERROR” DEL AÑO 2000

Michel de Nôtre-Dame, más conocido como Nostradamus, había señalado que entre 1999 y 2000 se acabaría el mundo.

El profeta explicó que en “el año 1999, séptimo mes, vendrá del cielo un gran Rey de espanto. Resucitar al gran Rey de Angolmois, antes, después, Marte reinará por buena dicha”.

Sin embargo, se sumó el cambio de milenio, aunado a que las personas pensaban que las computadoras dejarían de fallar, creando un colapso en los dispositivos que utilizaran un chip y causando un caos apocalíptico.