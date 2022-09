Tres sismos mayores a siete grados Richter (1985 con magnitud de 8.1; 32 años después -en 2017- con 7.1 y el más reciente en 2022 con 7.4) han sacudido a la Ciudad de México y el consiente colectivo de las personas que se cuestionan “este 19 de septiembre, ¿volverá a temblar?”.

Las similitudes de los fenómenos han hecho que también se le pregunte a los científicos cuál es la probabilidad de que un temblor en las costas del Pacífico o en el interior de México vuelva a resentir en la capital del país.

Sin embargo, no hay formar en como podremos predecir un sismo; de acuerdo con Jorge Aguirre, del Instituto de Ingeniería de la UNAM, menciona que "los sismos no pueden predecirse, no podemos decir cuándo va a ocurrir un sismo, pero tampoco vamos a poder asegurar que no van a ocurrir sismos".