¡Arranca el Pa’l Norte! Aquí tenemos todos los detalles del primer día

Se terminó la espera, este viernes 29 de marzo comienza el Festival Pa’l Norte, una celebración que ha cautivado a los corazones de los amantes de la música desde su inicio en 2012. Con 12 años de historia, este evento continúa siendo uno de los más destacados del país. Para garantizar que no te pierdas ni un momento de esta experiencia única, tenemos para ti toda la información relevante y una cobertura especial que no te puedes perder.

Pa’l Norte ha revelado emocionantes detalles sobre los artistas que iluminarán los escenarios durante los tres días de festival. Desde superestrellas internacionales hasta talentos locales, hay algo para todos los gustos. Aquí tienes la lista completa de quienes estarán presentándose el viernes 29 de marzo:

Kendrick Lamar, Peso Pluma, Keane, Alemán, Bad Religion, Belanova, Bomba Estéreo, Checho Corleone, Deorro, Dread Mar-I, Infected Mushroom, Kevin Kaarl, The Vaccines, Young The Giant, Aitana, Aterciopelados, Batalla de Campeones, Cimafunk, Cuarteto de Nos, DJ Luian, DLD, Elsa y Elmar, Eme Malafe, Mariana Bo, Nick Warren, Rawayana, Rayben, Satin Jackets, The Snuts, Tokyo Ska Paradise Orchestra, Vaquero, Emmit Fenn, Highly Suspect, INNA, Javier Blake, Jesse Baez, Khea, Leisure, Los Estrambóticos, Los Mesoneros, Aquihayaquihay, Azzecca, Finde, Girl Ultra, La Pegatina, Lara Project, Legallyrxx, Leo Leonski, MS Nina, Silvestre y la Naranja y Yukun.