Ayuda de la inteligencia artificial para planear tus vacaciones de verano

J.D. Biersdorfer

La temporada de viajes de verano comienza en pocas semanas, pero si buscas software que vaya más allá de la simple reserva de vuelos y hoteles, estás de suerte. Los motores de búsqueda mejorados con inteligencia artificial pueden ayudarte a investigar y esbozar itinerarios completos.

Algunas aplicaciones antiguas se actualizaron hace poco para sugerir opciones de viaje más ecológicas. Y tenerlo todo organizado en el celular es más fácil que nunca. A continuación, un resumen.

Utilizar una agencia de viajes con IA

Las herramientas de búsqueda y los chatbots de IA de uso general, como Gemini de Google, elaboran una lista de cosas que hacer en vacaciones cuando se les pregunta, pero los bots de IA que se adaptan a las consultas sobre viajes suelen ser más detallados. Estos bots exploran destinos, planifican itinerarios, buscan alojamientos y vuelos, planifican viajes por carretera y mucho más, recopilando mucha información a la vez y ahorrándote todo ese tiempo de búsqueda en internet.

Dale al programa tus datos específicos —destino, duración de la estancia, intereses— y mira lo que te sugiere. Muchos asistentes de inteligencia artificial son gratuitos si te registras, pero algunos cobran una cuota de suscripción por servicios mejorados. Puedes encontrar la información correspondiente en tu tienda de aplicaciones.

Layla, antes Roam Around, es uno de los asistentes de IA gratuitos orientados a las vacaciones que puedes encontrar en internet, y se ha asociado con sitios web de viajes como Skyscanner, Get Your Guide y Booking.com. Si prefieres los viajes en auto o caravana por tierra, Roadtrippers (prueba gratuita; 60 dólares al año) incluye información en tiempo real sobre el tráfico y la calidad del aire, junto con la planificación de rutas. Y otras opciones incondicionales como Tripadvisor y Expedia utilizan ahora generadores de vacaciones con IA.

Sin embargo, como también lo han señalado otros, aunque los planificadores de viajes basados en IA tienen mucho potencial, muchos aún están en fase de desarrollo y suelen mostrar cláusulas de exención de responsabilidad donde lo especifican.

Se sabe que los bots de IA ofrecen consejos genéricos como «disfruta la comida en un restaurante local», sugieren actividades que están fuera de temporada o demasiado lejos, recomiendan en repetidas ocasiones el mismo restaurante, te dirigen de manera sistemática a sus anunciantes o te indican lugares que cerraron. Si se hace la misma pregunta a distintos bots, es posible que se reciban sugerencias casi idénticas, todas extraídas de los mismos sitios web de turismo.

Aun así, las aplicaciones de IA para viajes mejoran a medida que aprenden, y pueden ser útiles para la fase de investigación y coordinación del viaje. Eso sí, asegúrate de comprobar minuciosamente el trabajo del bot antes de comprometerte con un plan.

Opciones amigables con el medioambiente

No faltan aplicaciones para reservar transporte hasta tu destino. Pero si quieres tener en cuenta el medioambiente, las últimas actualizaciones de las aplicaciones Google Maps y Google Search ahora sugieren rutas y métodos que reducen tu impacto personal en el planeta.

En los últimos años, Google ha estado indicando a los usuarios vuelos con menos emisiones de carbono, rutas de tren alternativas, direcciones de conducción con bajo consumo de combustible y hoteles ecológicos. Ahora está ampliando sus sugerencias para ir a pie, en bicicleta o en transporte público junto a las rutas en auto en varias grandes ciudades y añadiendo más información sobre recarga de vehículos eléctricos. Google Flights muestra estimaciones de las emisiones de los aviones. La Búsqueda de Google incluye un aviso para “considerar la posibilidad de tomar el tren” con rutas ferroviarias y precios bajo determinados resultados de vuelos.

La aplicación Mapas de Apple también muestra opciones de transporte público, a pie y en bicicleta para desplazarse por la ciudad, junto con rutas de recarga para vehículos eléctricos. Sin embargo, las aplicaciones predeterminadas del teléfono no son las únicas ayudas. Abundan los programas de terceros para orientarse y viajar de manera sustentable.

Por ejemplo, Citymapper, que cubre la mayoría de las grandes ciudades de Estados Unidos, Europa y Asia, incluye estadísticas de impacto ambiental en algunos viajes. Sus indicaciones suelen incluir opciones de accesibilidad que evitan las escaleras, junto con rutas para llegar de la manera más rápida, barata o fácil; Citymapper es gratuito con compras dentro de la aplicación.

Otras aplicaciones disponibles para quienes buscan unas vacaciones respetuosas con el medioambiente son Bikemap, que ofrece rutas ciclistas comunitarias por todo el mundo; HappyCow, para viajeros veganos y vegetarianos; y Tap Hydration and Water Stations, que localiza fuentes para rellenar botellas de agua reutilizables.

Mantente organizado

Si aún no dispones de software para consolidar la información de tu viaje, las aplicaciones predeterminadas de tu teléfono pueden ayudarte. Las tarjetas de embarque electrónicas, las reservas de hotel y los boletos anticipados pueden añadirse rápidamente al monedero digital del teléfono; se pragmático, ten una copia de seguridad en papel guardada en tu bolso por seguridad. Google y Apple ofrecen la posibilidad de añadir automáticamente al calendario reservas y eventos provenientes del correo electrónico y los mensajes.

Servicios gratuitos como TripIt (y sus aplicaciones para teléfono), TripCase (también con aplicaciones para Android o iOS) y Wanderlog ponen de manera automática toda la información de tu viaje en un solo lugar, normalmente escaneando la información de tus correos electrónicos de confirmación. TripIt Pro, una versión de suscripción anual de 50 dólares, añade más funciones, como rastreadores de asientos, tarifas y puntos de aerolíneas, así como herramientas para viajes internacionales y alertas de riesgos regionales, como las de condiciones meteorológicas extremas que pueden afectar a los horarios de las aerolíneas y a la seguridad pública.

Los bots de inteligencia artificial y las aplicaciones de viajes seguirán evolucionando y, con suerte, facilitarán aún más la planificación de las vacaciones en el futuro. Eso sí, no olvides dejar de vez en cuando el celular y disfrutar de tu tiempo libre cuando estés en tu destino.