Braille, el sistema que revolucionó el mundo de los invidentes

Mire, en mi caso ser escritor y gran lector, que era toda mi vida, e invidente, me lleva a la frase del poeta mexicano, Francisco de Icaza, que en uno de sus escritos refirió: “ no hay en la vida nada como la pena de ser ciego en Granada ”.

No poder leer mis libros ni escribir me provocó una gran frustración. Una persona que pierde la visión a los 50 años es un drama y como un sentimiento de perderlo todo. ¡Hasta los amigos!.

Pedro García Domínguez : Hace 25 años que perdí la vista, aunque eso sucedió progresivamente a causa de una enfermedad en mis retinas. Yo era profesor en la Universidad Complutense de Madrid y filólogo del Departamento del Español Urgente de la Agencia Efe, creado por el académico de la Lengua Fernando Lázaro Carreter, y perder la visión me supuso abandonar todo lo que amaba y jubilarme antes de tiempo.

EFE: ¿Cuándo empezó a utilizar el sistema Braille, qué sintió la primera vez que usó este sistema y cómo le afectó en su vida?.

Pedro García Domínguez : Comencé a usarlo cuando tenía 50 años al perder la visión casi al completo, y le aseguro que fue definitivo y me devolvió la dignidad y el orgullo que había perdido.

Es algo prodigioso. He “visto” (se ríe Domínguez a quien le queda un mínimo de visión en un ojo) a ciegos leer con Braille y es de vértigo, porque deslizan las hojas casi al mismo tiempo que pasan la mano por los caracteres con mucha facilidad. Es algo increíble, aunque yo necesito ir carácter por carácter para leer o escribir.

Conocía antes el método pero no lo utilizaba. Y ahora si claro. Pero hay que tener una maquina especial para ello.

EFE: ¿Quién le enseñó a manejar este método?

Pedro García Domínguez : Profesores que la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).

EFE: ¿Se acuerda de la primera palabra que escribió o leyó con este método?

Pedro García Domínguez : ¡Si! La primera fue la ¡ONCE!. Es la mejor organización para nuestro colectivo y pionera en el mundo. Ciegos hay en todos los países pero ninguna le protege como lo hace la ONCE en España.

En Latinoamérica, me consta que, con su ayuda, han creado instituciones para invidentes maravillosas que no existen ni en Europa. Me gustaría ver cómo funcionan e iré alguna vez a Perú a Venezuela o a México.

Le diré más. No conozco ninguna organización de ciegos en Francia con la proyección de la ONCE a pesar de proceder de allí el fundador del Braille.