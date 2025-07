POLITICÓN: Preocupa en Coahuila avance de la CATEM por prácticas similares al ‘cobro de piso’

I. MALA IDEA

La experiencia histórica, desde que el expresidente Ernesto Zedillo decidió militarizar la entonces Procuraduría General de la República, muestra que la eficacia institucional disminuye y la corrupción aumenta cuando se entrega a elementos castrenses responsabilidades para las cuales no están capacitados. Eso exactamente está ocurriendo, de acuerdo con múltiples testimonios, con las aduanas del país que hoy son controladas por militares en retiro y custodiadas por elementos de la Guardia Nacional. Un ejemplo de esta realidad ha sido retratado por el columnista Plácido Garza, quien ha caracterizado, sobre todo, el caso de la Aduana Interior de Monterrey.

II. MEJOR CERRAR

Más allá del incremento en la corrupción, se afirma, el tiempo que toma hoy realizar un trámite relacionado con el comercio exterior se ha multiplicado por 10 y requiere de la participación de un número mayor de personas. La situación, se asegura, se ha vuelto a tal grado compleja para los agentes aduanales que ya hay quienes han preferido bajar la cortina de sus oficinas ante la imposibilidad de sostener los costos de operación que se han disparado por efecto de las “mordidas”. Habrá que seguir atentos el tema.

III. ¡AGUAS!

Y de temas internacionales hablando, si usted está planeando ir de shopping al otro lado en este periodo vacacional −aprovechando el incremento de la franquicia−, pero piensa hacerlo a bordo de un auto nacionalizado al amparo del decreto que para el efecto se publicó durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, piénselo dos veces porque, según nos comentan, podría llevarse una sorpresa al regreso. Y es que en los puertos fronterizos están revisando con lupa que el procedimiento de nacionalización de cada unidad se haya realizado de forma correcta y, si detectan cualquier irregularidad, proceden al decomiso de las mismas.

IV. LOS PECADOS DE AYER...

Conviene recordar que, durante el proceso de regularización, surgió toda una industria de “gestoría”, en particular en el municipio de Matamoros, cuyos integrantes utilizaron incluso el nombre de un notario muerto hace más de veinte años para “subsanar” requisitos y regularizar vehículos que no cumplían las reglas del decreto. Lo peor de todo es que esos autos hoy pueden estar en manos de personas que no hicieron el trámite, sino que lo adquirieron en un lote o se lo compraron a quien lo nacionalizó. Así que mejor chéquele bien.

V. ¿VA EN SERIO, O NO?

Muy raro todo en torno a la “guerra contra el huachicol” que ha emprendido el Gobierno de la República. Y es que mientras se realizan cateos, decomisos y arrestos espectaculares en distintas entidades del país −entre ellas Coahuila−, lo cual pareciera apuntar a que el asunto va en serio, la Fiscalía General de la República, de Alejandro Gertz Manero, no deja claro si está investigando a fondo para dar con quienes se encuentran detrás del negocio y son, en última instancia, los beneficiarios de las enormes ganancias que deja este negocio ilícito. ¿Se investiga con rigor a las empresas involucradas y a sus auténticos dueños?

VI. LA HIDRA DE MIL CABEZAS

Como solía decir el expresidente López Obrador: para cortar el mal de raíz hay que ir por “los machuchones”, es decir, por quienes se encuentran detrás de las fachadas donde aparecen nombres que sólo son parapetos. Esos también tienen delito, desde luego, pero mientras no se investigue a fondo y se persiga a quienes realmente mueven los hilos detrás del telón, los golpes espectaculares le harán daño al monstruo, pero no terminarán de liquidarlo.

VII. SON UN PELIGRO

Como se ha comentado en este espacio anteriormente, son muchas las voces que advierten sobre el riesgo que implica para la competitividad de nuestra entidad el que la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México −mejor conocida como CATEM− pueda tener presencia en Coahuila, obteniendo la titularidad de contratos colectivos. Y es que la “central obrera”, que ha crecido al amparo de la cuatroté y en la entidad encabeza Miguel Batarse Silva, es conocida −y reconocida− por observar una conducta que la asemeja más a una organización delincuencial que a una orientada a defender los derechos de la clase trabajadora.

VIII. MALAS CONDUCTAS

El ejemplo más cercano, dicen los que le tienen bien medido el pulso a esta organización, se tiene en la Región Lagunera de Durango, donde la CATEM ha “fichado” a diversas organizaciones gremiales, entre ellas algunas vinculadas al sector de la construcción, mismas que les sirven para recaudar jugosas cantidades mediante un esquema que se parece más al “cobro de piso” que a las cuotas gremiales. Habrá que tener cuidado con sus intenciones de expansión.

IX. AUSTERIDAD, ¿PARA QUÉ?

Para contextualizar: Pedro Haces, líder nacional de la CATEM y diputado federal por Morena, celebró su cumpleaños en el exclusivo club Caroline’s 400 en el Hotel St. Regis de la Ciudad de México. Al evento asistieron al menos 60 diputados, quienes disfrutaron de un menú valuado en 10 mil pesos por persona, lo cual no solamente contradice los principios de austeridad que la presidenta Claudia Sheinbaum ha pedido observar a sus seguidores, sino que va en contra de cualquier conducta deseable en un “líder obrero”. Entre los invitados, por cierto, se encontraba el diputado por el PT, Ricardo Mejía Berdeja, quien fue captado por las cámaras entrando al hotel.