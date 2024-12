Científicos descubren una mutación que podría ayudar a transmitir el virus de la gripe aviar a humanos

SAN DIEGO- Un equipo de científicos estadounidense descubrió una sola mutación que podría favorecer la infección del virus de la gripe aviar y su probable transmisión a los humanos, este es un hallazgo que demuestra lo esencial que es llevar a acabo una vigilancia sobre la evolución del H5N1, así como de cepas que son similares.

En un texto titulado “Scripps Research scientists identify mutation that could facilitate H5N1 “bird flu” virus infection and potential transmission in humans”, se precisa que los virus de la gripe aviar por lo general necesitan de varias mutaciones para poder “adaptarse y propagarse entre los seres humanos”, sin embargo “¿qué ocurre cuando un solo cambio puede aumentar el riesgo de convertirse en un virus pandémico?”.

Los resultados de esta nueva investigación que liderado por investigadores del Scripps Research Institute de San Diego, California, fueron publicados en la revista Science.

Así mismo, esta nueva investigación muestra que una sola mutación en el virus H5N1 de la “gripe aviar” que recientemente infectó a las vacas lecheras en Estados Unidos “podría mejorar la capacidad del virus para adherirse a las células humanas”, con lo que se podría elevar el riesgo de que ocurriera una “transmisión de persona a persona”, describe Scripps Research Institute.

Hasta ahora, no existe casos que estén “documentados” de que se haya dado la “transmisión del virus H5N1 entre personas”; si no que, prosigue el comunicado, los casos de gripe aviar en las personas se han vinculado “con el contacto cercano con entornos contaminados, así como con aves infectadas (incluidas las de corral), vacas lecheras y otros animales”.