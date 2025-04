¿Qué es la niebla cerebral y cómo puedo tratarla?

¿Alguna vez has sentido que tu cabeza está llena de algodón? ¿Te cuesta concentrarte, recordar cosas o simplemente encontrar las palabras correctas? No estás solo. Muchas personas experimentan este fenómeno conocido como niebla cerebral, una sensación difusa y desconcertante que, aunque no es un diagnóstico médico oficial, puede afectar seriamente la calidad de vida.

¿Qué es la niebla cerebral? La niebla cerebral es una alteración temporal de la función cognitiva. Se manifiesta como dificultades para concentrarse, olvidos frecuentes, lentitud mental, fatiga, irritabilidad e incluso desorientación. Aunque suena como una condición vaga, puede ser tan limitante como cualquier otro problema de salud.

Esta sensación puede aparecer tras una noche de mal sueño, después de comer en exceso, durante períodos de estrés extremo o por cambios hormonales, como los que ocurren en el embarazo o la menopausia. También puede estar relacionada con el uso de ciertos medicamentos como los antihistamínicos, o incluso como secuela de enfermedades como el lupus, la esclerosis múltiple o después de tratamientos como la quimioterapia.

En los últimos años, se ha vuelto especialmente común en personas que han padecido COVID-19. De hecho, estudios indican que entre el 20% y el 30% de quienes han tenido el virus experimentan síntomas de niebla cerebral en los tres meses posteriores a la infección, y más del 65% de los casos de covid persistente reportan deterioro neurológico.

¿Cómo saber si lo que tienes es niebla cerebral?

Si sientes que tu mente se apaga sin motivo, si los olvidos son frecuentes y si tareas simples te resultan abrumadoras, podrías estar lidiando con este fenómeno. A diferencia de un simple despiste, la niebla cerebral tiende a afectar la función ejecutiva del cerebro, es decir, las habilidades para planificar, organizar, resolver problemas o hacer varias tareas a la vez.

Según expertos como la neuropsicóloga Jacqueline Becker del Hospital Mount Sinai de Nueva York, estos síntomas pueden variar en intensidad de un día a otro, pero generalmente no progresan como sucede en enfermedades neurodegenerativas como la demencia.

¿Cuándo acudir al médico?

Si los síntomas persisten durante semanas, interfieren con tus actividades cotidianas o generan angustia significativa, es fundamental acudir al médico. El profesional puede realizar exámenes cognitivos para descartar enfermedades graves y solicitar análisis de sangre para detectar deficiencias de vitaminas, problemas hormonales o alteraciones en la tiroides.

Aunque en muchos casos no se encuentra una causa clara, identificar cualquier condición subyacente es clave para recibir el tratamiento adecuado.

¿Por qué ocurre la niebla cerebral?

Una de las teorías más aceptadas es que la niebla cerebral está relacionada con la inflamación. En personas que han tenido COVID-19, por ejemplo, se han encontrado niveles elevados de marcadores inflamatorios en sangre y líquido cefalorraquídeo. Esta inflamación puede alterar el funcionamiento del cerebro y provocar desregulación en las células endoteliales que recubren los vasos sanguíneos cerebrales, afectando la barrera hematoencefálica y, en consecuencia, la cognición.

Otros posibles desencadenantes incluyen el estrés crónico, la falta de sueño, una dieta pobre, el aislamiento social y el sedentarismo, todos factores que afectan la salud cerebral.

¿Cómo se puede tratar o reducir la niebla cerebral?

Aunque no existe un tratamiento único o infalible, hay varias estrategias que pueden ayudarte a recuperar la claridad mental:

1. Mejora tu estilo de vida. El ejercicio cardiovascular, una dieta balanceada, un sueño reparador y la conexión social son pilares para una mente saludable. Actividades simples como caminar 30 minutos al día, incluir frutas y vegetales ricos en antioxidantes, y mantenerte hidratado, pueden marcar una gran diferencia.

2. Apóyate en la tecnología y la organización. Utiliza notas, recordatorios y alarmas para ayudarte a cumplir con tus tareas diarias. Haz listas y mantén rutinas. Estos hábitos no solo facilitan la vida, sino que también ayudan a entrenar tu cerebro.

3. Descubre tus momentos de mayor lucidez. Lleva un registro diario para identificar las horas del día en que te sientes con más energía y enfoque. Utiliza esos momentos para tareas que requieran mayor concentración.

4. Cuida tu descanso. Apaga las pantallas al menos una hora antes de dormir, crea un ambiente tranquilo en tu habitación y establece una rutina nocturna. El sueño de calidad es esencial para que el cerebro procese la información y se recupere.

5. Considera apoyo médico y psicológico. En algunos casos, los médicos pueden sugerir medicamentos para mejorar la atención, como los usados en el tratamiento del TDAH. También hay programas de rehabilitación cognitiva, como los que se desarrollan en Mount Sinai, que enseñan estrategias para mejorar la memoria, la atención y la regulación emocional.

¿La niebla cerebral se puede superar?

Sí. El cerebro humano es increíblemente plástico, lo que significa que tiene una capacidad notable para adaptarse y recuperarse. Estudios han demostrado que, con los estímulos adecuados, es posible entrenar la mente para reconectar circuitos neuronales y recuperar funciones perdidas o debilitadas.

Tal como afirma la doctora Becker: “El cerebro puede recuperarse después de lesiones cerebrales traumáticas y accidentes cerebrovasculares. Eso me da la esperanza de que la recuperación después de la niebla cerebral también es posible”.

La niebla cerebral puede parecer un estado temporal e inofensivo, pero cuando se prolonga o interfiere con la vida diaria, es señal de que algo no anda bien. Escuchar a tu cuerpo, cuidar de tu salud física y mental, y buscar apoyo profesional son pasos fundamentales para despejar esa bruma mental y volver a sentir claridad. La buena noticia es que, con paciencia y constancia, el camino hacia una mente más nítida está al alcance de todos.

Con información de The New York Times