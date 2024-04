¿Cómo es que los medicamentos nuevos para perder peso están revolucionando la salud de los estadounidenses?

Sin embargo, la experiencia de Jobling también ha cambiado su actitud hacia las dietas . Hoy en día considera la obesidad como una enfermedad que requiere de atención médica y no solo cambios de conducta . De hecho, cree que tendrá que seguir tomando Wegovy por el resto de su vida, aunque ya comer no es algo tan atractivo.

“Las dietas están de moda nuevamente”, dijo el CEO de Nestle SA Ulf Mark Schneider a analistas en febrero. “Es algo que la gente antes hacía discretamente, a un lado, sin saber cuál sería el resultado”.

RESULTADOS PROMETEDORES, PERO MUCHAS INCÓGNITAS

Las investigaciones han demostrado que un tercio de las personas pierden 5% o más de su peso solo con dieta y ejercicio, según el doctor Louis Aronne, director del Centro de Pérdida de Peso de la Escuela de Medicina Weill Cornell. Como comparación, la sustancia en la droga antidiabetes Mounjaro ayudó a gente con obesidad o sobrepeso a perder por lo menos un cuarto de su peso cuando estuvo combinada con menos calorías y más ejercicio, dice un nuevo estudio.

Pero algunos expertos temen que las compañías empiecen a promover los medicamentos o a tratar de hacerse pasar como entrenadores personales de salud física. El doctor Cian Wade, un consultor para la compañía de estrategias y administraciones globales Kearney, dijo que está preocupado por la proliferación de clínicas que no tienen tanta experiencia con la obesidad y trastornos médicos relacionados.

“Existe la preocupación potencial de que para algunos pacientes, (las clínicas) no tendrán la experiencia necesaria para poder manejar apropiadamente los efectos secundarios o los problemas relacionados con la nutrición”, expresó.

Debido a que los medicamentos GLP-1 son nuevos, queda la incertidumbre sobre cuántos pacientes seguirán tomándolos ya que para algunas personas los efectos secundarios son intolerables. Además, muchas personas podrían dejar de tomarlos por el costo: Wegovy cuesta 1.300 dólares al mes y Zepbound 1000 dólares al mes.

“UNA NUEVA VERSIÓN DE MÍ”

Lisa Donahey, de 54 años, una actriz y cantante en Los Ángeles, empezó a tomar Mounjaro bajo instrucción médica hace un año por su diabetes tipo 2. En ese entonces, Donahey, quien tiene 1,7 metros (5 pies 7 pulgadas), pesaba 117 kilos (260 libras) y ya había probado planes como los de Jenny Craig, WeightWatchers y Nutrisystem.

Desde entonces ha bajado a poco menos de 86 kilos (190 libras). Va al gimnasio. Después de muchos años siendo asignada a roles estereotipados como actriz, ahora busca otro tipo de roles. Dice que usó Mounjaro para “tener un empujón inicial”, pero que piensa dejarlo una vez pierda otros 18 kilos (40 libras).

“Me sentía desesperanzada, como que así me iba a quedar y sola no iba a poder cambiar”, comentó. “Ahora que estoy manejando mejor mi peso, y hay una nueva versión de mí, me siento más empoderada, más emocionada, más esperanzada”.

Por Anne D’Innocenzio, The Associated Press.